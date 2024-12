Månskensbonde utöver det vanliga

Det är lätt att ta skärgårdens öppna, vackra och varierade landskap för givet. Men bakom allt ligger mycket slit, svett och ett brinnande engagemang.

Skärgårdens hederspris 2024 går till Per Henrik Hörnfeldt som med sina sexton fyrbenta naturvårdare värnar ett kulturarv på Blidö – på sin fritid.

Även om Per Henrik Hörnfeldt inte är en “professionell” bonde, så går intresset för djur och natur långt tillbaka. Som barn besökte han ofta Blidö, där hans farmor och farfar hade ett sommarhus vid Fläsknäset på Björkudden.

– Det var innan sommarstugeområdena började komma. Då fanns det djur och jordbrukslandskap med lantbrukare överallt, minns Per Henrik.

Själv började han och hustrun Cecilia med några får, “bara på kul”. Sedan blev det nötboskap. Till en början på somrarna då familjen tillbringade semestern på Blidö, men så småningom växte det till en året runtverksamhet.

– Det var roligt, och roligheten slog rot!

2012 fick Per Henrik Hörnfeldt möjlighet att köpa en bit mark invid idrottsplatsen längs Bromskärsvägen där han kunde slå upp en stolplada, och idag går sexton betesdjur här, och i hagar och ängar på andra delar av ön. De är varken mjölk- eller köttkor, utan används just för att hålla markerna öppna.

– Man försöker göra lite skillnad och bevara det som varit med de små medel man har. Jag tänker på hur de kämpade förr. De som det idag bara finns ett fåtal kvar av. Hur de bröt markerna och dikade och liade. Idag orkar folk knappt göra något om de inte har en app i telefonen, säger Per Henrik.

När barnen var små och familjens semester var slut körde Per Henrik ut till Blidö varje kväll och såg till sina djur, tillbaka igen på morgnarna för att hinna med frukost med familjen innan det var dags för en heldags jobb i byggbranschen, och därefter ut till ön igen. När hösten kom såldes djuren. Numera bor han och Cecilia på ön, och pendlar åt andra hållet varje dag.

– Först kollar vi till korna på morgonen, sen kör vi in till stan och jobbar, sen blir det en sväng till djuren igen när vi kommer hem. Så ser våra dagar ut. Det funkar jättebra! Allting går, om man bara har familjen med sig.

Per Henrik Hörnfeldt ser sig själv som en stafettpinne mellan generationerna.

– Jag tycker att det är viktigt att man ger något tillbaka till ön. Varför är det så fint på Blidö? Jo, för att vi alla tog över från de som brukade markerna förr. Då tycker jag att man kan ge tillbaka, om man kan, genom andra eller sig själv. Så att det inte bara blir en stuga man åker ut till.

Han lyfter det stora engagemang och den flora av verksamheter som finns på ön, i form av till exempel bouleförening, fotbollsskola, hembygdsförening, vandringsleder, vårdcentral och mataffär.

– Det finns jättemycket härute som gagnar alla. Det måste man bevara! Allt hänger ihop.

Förhoppningen är att kunna inspirera unga till samma synsätt. Mittemot hagen ligger förskolan Uteleken och barnen kommer ofta ner och äter lunch i hagen och tittar på korna. Varje vår ordnas kosläpp till glädje för stora och små Blidöbor.

– Någon av de här ungarna kanske kommer ihåg, när de är 25-30 år, “den där klotrunda gubben med djuren. Han kunde ju, på en liten täppa. Det vill jag också!” Så att man föder en idé.

Att många på Blidö uppskattar Per Henriks hårda slit är tydligt – redaktionen fick in en stor mängd nomineringar med fina och utförliga motiveringar till varför just han är värd årets hederspris. Hans glada sätt, stora engagemang och kärlek till sina djur lyfts särskilt fram, liksom vikten av bevarandet av jordbrukstraditionen.

– Det är överväldigande. Det är jättestort, jag har aldrig varit med om något liknande, säger en märkbart rörd och tagen Per Henrik när vi räcker över diplom, blombukett och en prischeck på 20 000 kronor.

Vad pengarna ska gå till är en nobrainer. Det finns många hål att stoppa i:

– Det kommer gå till foderbordet som jag nu håller på och bygger, och såna behov. Det är jättemycket pengar, som kommer väldigt lägligt! Det är ett bekymmer med den här verksamheten, att det hela tiden är röda siffror. Hade jag inte hållit på med det här hade jag varit rik nu!

Har du aldrig tänkt att “nu kastar jag in handduken”?

– Jo, förra året var fruktansvärt, då gick allting sönder samtidigt. Hade jag fått en punktering då… Då hade jag nog stängt ner alltihop. Men som tur är så har jag jätteschyssta människor till hjälp när det verkligen kniper. Helst vill jag aldrig sluta.

Fakta/Skärgårdens hederspris

• Priset, som består av ett diplom samt 20 000 kronor, delas ut årligen sedan 2018 till någon som gjort förtjänstfulla insatser för att främja, bevara eller utveckla Stockholms skärgårds särart.

• Tidigare års pristagare är Nina Holm (2018), Margareto Nilsson (2019), gruppen Rädda Värmdös ö-skolor (2020), Stockholms Skärgårdsnät AB (2021), Skärgårdsstiftelsens avgående tillsynsmän och naturvårdare (2022) samt Göran Lagerström (2023).

• 2024 års pristagare är Per Henrik Hörnfeldt.

• Motiveringen lyder: "Likt en nybyggare drog han med familjen ut till Blidöbygden för att väcka liv i slumrande marker och öns urgamla traditioner med småjordbruk. Med stora visioner, enträgen nit och fyrbenta naturvårdare har sly och törnen danats till blommande ängar. Hans insatser skänker glädje och hopp för hela bygden."