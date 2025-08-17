Markusplatsen på Blidö blommar upp

Under många år har ett flertal visionärer närt en dröm om att skapa ett centralt nav i Stämmarsund på Blidö. En plats med olika serviceinrättningar och en naturlig mötespunkt som ska hålla ön levande året runt. Nu håller visionen på att bli verklighet.

På den före detta parkeringsplatsen precis intill landsvägen i Stämmarsund, på det som kallas Markusplatsen, håller någonting stort på att utvecklas. Under sommaren har en rad nya företag poppat upp som svampar ur jorden, och fler ska det bli – om fastighetsägaren Magnus Lundin på företaget Tomttjänst i Roslagen får som han önskar. När han intervjuades i tidningen Skärgården hösten 2023 la han fram visionen: för att Blidö inte ska bli ett sömnigt semesterparadis, och för att såväl äldre som barnfamiljer ska kunna bo kvar på ön och slippa åka till Norrtälje när de ska uträtta ärenden, behövs ett servicecenter på Blidö. Planen var därför att skapa ett centralt nav runt Markusplatsen i Stämmarsund, där också ett antal bostäder skulle byggas. Idéerna var knappast nya; samma planer hade Blidö Turist & Fritid AB börjat smida redan vid millenieskiftet, och det sägs att även Markus Markusson – som drev sågen i Stämmarsund och som platsen döpts efter – hade liknande idéer om att utveckla området.

Snabbspola några decennier framåt till augusti 2025. Sedan bara några veckor tillbaka finns här restaurangen Lilla Krogen, det sprillans nya Blidö Gym & Golf (där man kan träna sina svingar i en toppmodern golfsimulator), och Blidö Hemservice & Tvätteri, som erbjuder tjänster som flyttstädning, storstädning, byggtjänster och trädgårdsskötsel. Sedan i våras kan man också handla medelhavsdelikatesser på delin Le Saint Tropez, som slog upp portarna redan i påskas. Och man söker nu ännu fler drivna entreprenörer – såsom kiropraktor, frisör och fotvård. Runt torget har det byggts ett antal hyresrätter som är redo för inflyttning.

Fredrik Holm på Le Saint Tropez Deli var den första entreprenören som tog plats på Markusplatsen i våras. Att han etablerade sig på ön redan före högsäsongens rusch ser han som en stor fördel.

– Det var jättebra! Det var mycket folk här ute då och ingenting annat var ju öppet, så vi fick en raketstart, säger han.

Le Saint Tropez Deli är, som namnet antyder, inspirerat av Medelhavets delikatesser. Här finns godsaker från Frankrike, Italien, Spanien och Grekland – såsom foccaciamackor, sallader, ostar, chark, Lavazzakaffe och gelato. Fredrik är från början Linköpingsbo och flyttade till Blidö för fem år sedan. Idag har han en fot i skärgården och en i Frankrike – en vecka i månaden reser han till sitt hus i Nice för att koppla av.

Att det fanns möjlighet att driva verksamheten även under lågsäsong såg han som en spännande utmaning.

– Ja, det är för vintern jag öppnar det här egentligen. Inte för sommaren, för då visste jag att det skulle bli en hit. När jag kom hit för fem år sedan fanns ingenting här. Och då tänkte jag, att det kan ju inte vara möjligt att det inte finns någonting att göra här på vintern! Så min vision är att man ska kunna sitta här inne och ta en kopp kaffe även när det är svinkallt utanför dörren.

Fredrik Holm är övertygad om att det ska gå att driva verksamheten framgångsrikt året om.

– På Blidö finns många 50-60-plussare som har gott om kapital, premiumkunder som är rätt så kräsna och struntar i prislappen. Det finns inget bättre segment att jobba på, menar han.

Under den tysta och lugna hösten kommer han att jobba med konceptutveckling. Tankar finns om att ha livemusik, loppis och andra evenemang, kanske en julmarknad. Och han ser fram emot att samverka med de andra aktörerna i området, för det tror han är nyckeln till framgång.

– Man skojar ju lite med glimten i ögat. Det är klart att man vill göra bäst ifrån sig, det handlar ju om konkurens. Det är inget att sticka under stol med. Men det är ett samarbte. När Lilla Krogen öppnade sin rörelse ökade min kassa med 30 procent. Så det regnar på alla, menar han.

Tvärs över torget ligger Lilla Krogen. Krögaren Johan Berg hade ingen tidigare krogerfarenhet på CV:t, och så sent som i maj satte han första gången sin fot på Blidö. Men ett erbjudande från superentreprenören och Furusundsprofilen Rudolf Lundin visade sig alltför frestande att motstå. Och alltihop började med en artikel i vintras i tidningen Skärgården, där det stod att Rudolf Lundin hade köpt Haraldsgård.

– Han var lite svävande om vad som skulle hända, så jag letade rätt på hans epost-adress och skrev: ”om du inte vet vad du ska göra med Haraldsgård, då kan jag köra den”. Då ringde han mig: ”Det låter jättebra. Men jag ska ju även öppna en krog, och sen ett hotell också. Jag vill ha någon som tar hand om alltihopa, och som kan flytta till Blidö”. Och då sa jag ”yes” direkt! Att driva krog, vandrarhem och hotell verkade ju jätteroligt”, säger Johan med ett skratt.

I mitten av juli drog han igång Lilla Krogen, som han driver tillsammans med Camilla Bonde. De nya krögarna planerar att hålla öppet året runt, och dessutom driva hotell på restaurangens övervåning med konferenser som huvudsakligt koncept.

I september tar de över verksamheten på Haraldsgård, där de liksom tidigare ägare ska driva vandrarhem och café, samt hyra ut lokalerna till fester och bröllop.

– Men vi ska ändra konceptet lite – vi kommer fortsätta med caféverksamheten men vid sidan om även dra igång någon form av utomhusgrill med hamburgare och korv och ha lite ölförsäljning, säger Johan Berg.

Som alldeles nybakad Blidöbo säger han sig ha blivit mer än väl mottagen på ön.

– På bara två och en halv vecka har jag träffat väldigt många Blidöbor. De är jätteglada över att vi har kommit hit och ska hålla öppet året om, säger han.

Över ett kvarts sekel efter att drömmen om Blidös centrala nav först föddes håller den – om allt går vägen – på att gå i uppfyllelse. Nu hoppas alla att Markusplatsen inte bara ska överleva, utan även blomstra och skapa liv på ön året runt.