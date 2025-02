Menföre orsakar funktionshinder

När trafiken går över på den lätta istabellen kan resenärer med till exempel rullstolar och rullatorer få problem. Inget av fartygen på linje 10 är då tillgänglighetsanpassade.

Sedan 2023 går Waxholmsbolaget ibland över på en särskild, lättare istidtabell på linje 10 mellan Åsättra och Husarö. Det handlar om perioder då det ligger lite is, men ännu inte tillräckligt för att köra svävare. Då körs trafiken istället med de isbrytande fartygen Hemfjord och Hamnskär. Förra onsdagen trädde den i kraft, för andra gången denna vinter.

Det ställer till det för bland annat Torbjörn Modin som bor på Husarö och har en övernattningslägenhet i Åkersberga. Han har ett protesben och går med rullator, men varken Hemfjord eller Hamnskär är tillgänglighetanspassade.

– Det är meckigt att komma av och på. Särskilt om det råkar vara högt vatten, vilket det ofta är så här års. Då blir det en ruskigt brant landgång upp och ner, och den blir ofta också isig, säger han.

Transporterna går ändå ofta bra, menar han, med lite planering och förberedelser. Men eftersom byte till och från den lätta istabellen kan ske ofta och med kort varsel blir det svårplanerat.

– Vi skulle åkt ut för ett par veckor sen egentligen, men då kom det plötsligt upp att det blir istabell fastän det inte fanns någon is. Det var vi inte beredda på.

– Jag vill ju inte sluta åka för att jag har råkat bli handikappad, säger han.

Torbjörn Modin hyllar samtidigt befälhavarna och besättningarna ombord, som är väldigt hjälpsamma med ombord- och avstigning.

– De är helt suveräna.

Enligt trafikförvaltningen förhindrar Åsättras grunda hamn andra isgående fartyg att trafikera rutten.

Stefan Ljungberg från Trafikgruppen i Österåker (TÖS) har flera gånger påtalat problemet med att tonnaget inte är tillgänglighetsanpassat.

– Även om inte den lätta istabellen används så ofta just nu vet man ju inte hur vintrarna framöver blir. Den kan ju mycket väl komma att gälla en hel vinter.

Han har föreslagit att man istället sätter in ett fartyg som är både isgående och tillgänglighetsanpassat året runt på linjen, till exempel Yxlan, som idag trafikerar norra skärgården.

Region Stockholms trafikförvaltning bekräftar att tillgängligheten är begränsad under vintertidtabellen på linje 10.

“Åsättra brygga som är fastlandsbryggan för linje 10 har ett väldigt begränsat djupgående som våra större isbrytande fartyg inte klarar av och därför är det svårt att sätta in fartyg som fungerar för rullstolar och rullatorer i det området. Det finns tyvärr därför inte möjlighet i nuläget att hitta anpassade isbrytande fartyg som passar i just den geografin, och för att kunna erbjuda trafik under vinterperioden vid istidtabell kan det därför förekomma att det används fartyg som inte uppfyller samtliga tillgänglighetskrav”, skriver Cajsa Sjöbeck, presskommunikatör, i ett mejl.

Yxlan har ett djupgående på 2,4 meter.

“Åsättra inseglingsränna har ett minsta vattendjup på 2,6 meter enligt de senaste uppgifterna vi har. I och med landhöjning och skillnaden i vattenstånd samt en säkerhetsmarginal gör att fartyget Yxlan inte är tillräckligt grundgående.”

Hon skriver också att fullt tillgängliga fartyg kör till Husarö från Boda brygga under vintertidtabellen, oavsett isfritt eller is.

“Det är öarna Nässlingen, Äpplarö och Norra Ekskäret som inte trafikeras med fullt tillgängligt fartyg under menföre och istidtabell.”