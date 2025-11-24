Mickrums brygga ska renoveras

Mickrums brygga på Muskö är gammal och ska renoveras. Går bygget enligt plan kommer bryggan att vara helt avstängd mellan oktober 2026 och juni 2027.

Bygglovsansökningar har lämnats in till Haninge kommun.

– Trafikverket planerar ett underhållsarbete vid Mickrums brygga på Muskö eftersom den nuvarande bryggan är gammal och i behov av renovering. För att öka säkerheten och säkra bryggans funktion för lång tid framöver bygger vi därför en helt ny brygga, skriver Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket, i ett mejl. Hon fortsätter:

– Om allt går enligt plan och vi har en entreprenör på plats kommer arbetet att starta den 1 oktober 2026 och pågå till juni 2027. Under denna period rivs den befintliga bryggan och ersätts av en ny, något mindre konstruktion. I dag är bryggan utformad som ett L, men den nya kommer att bestå av den raka delen.

Bryggan kommer att vara avstängd under hela byggtiden.