Miljövinst med vindkraft och fiskodling på samma plats

En samlokalisering av havsbaserad flytande vindkraftverk och fiskodling är kostnadseffektivt och ger både förnybar energi och en hållbar livsmedelsproduktion, enligt en ny rapport.

I en ny rapport har vindkraftsbolaget Freja Offshore tillsammans med en rad andra projektpartners undersökt om det är möjligt att kombinera en flytande vindkraftspark med fiskodling. Freja Offshores planerade vindkraftspark Mareld, som ska byggas på Västkusten, har fungerat som fallstudie. Rapporten visar att det inte bara är möjligt att placera fiskodlingar på samma plats som vindkraftverk, utan att det även skulle ge tydliga vinster för både samhället och näringslivet.

– Genom att samlokalisera vindkraft och fiskodling kan vi nyttja samma havsyta smartare, vi kan producera grön energi och samtidigt främja hållbar livsmedelsproduktion. Det ger tillgång till nya odlingsområden, bättre samverkan mellan havsaktörer, och inte minst en möjlighet att stärka Sveriges självförsörjning av lax – en viktig framtidsfråga för både klimat och livsmedelstrygghet, säger Marcus Thor, styrelseordförande på Freja Offshore, i ett pressmeddelande.

I analysen utgår man från fiskodling i fyra separata odlingar som totalt kan producera 48 000 ton lax varje år. Det är nästan tio gånger mer än den svenska konsumtionen av färsk fisk. Enligt rapporten finns flera fördelar med fiskodlingar på djupt vatten, bland annat mår fiskarna bättre och påverkan på kustmiljön minskas. Att förlägga fiskodling och vindkraft på samma yta ska skapa ett effektivare utnyttjande av marina ytor.

Projektet har genomförts i samarbete med SubFarm (Norge), DHI (Danmark), ÅKP (Norge), GCE Blue Maritime Cluster (Norge), och Fyrbodals kommunalförbund (Sverige), med Freja Offshore som projektledare. Vindkraftsparken Marled ska byggas cirka 40 kilometer väster om Orust på Västkusten. Den uppges kunna producera kring 9-12 TWh årligen. Parken ska nu godkännas av regeringen innan man kan gå vidare.