Motorstölderna fortsätter

Stölderna av båtmotorer i skärgården fortsätter. Nu växer kritiken mot polisens arbete, men i fredags greps en misstänkt och flera stulna motorer hittades.

Natten mellan söndagen 2 november och måndagen 3 november stals fyra yamahamotorer, tre växelhus från Yamaha och ett reglage av samma fabrikat från ett varv på Södra Stavsudda.

Samtliga båtar stod uppställda för vinterförvaring på land.

Varvet har tidigare varit drabbat av stölder, men det var för flera år sedan. De här nya stölderna kom som en obehaglig överraskning, eftersom de liksom tidigare stölder de senaste veckorna visar att tjuvarna numera använder båtar och ger sig längre ut i skärgården till områden som tidigare varit relativt förskonade från motorstölder.

Vid tillfället var några av varvets övervakningskameror inte i gång. En kamera och en strålkastare som var på sprayades över av tjuvarna.

Natten mellan onsdag och torsdag stals två motorer ”Honda och Mercury upp till 90 hästkrafter” på östra Nämdö. Båtarna med motorer hade bogserats till sundet mellan Hemskär och Högholmen, strax sydost om Orrön.

Platsen har använts som ”slaktplats” vid tidigare stölder på och runt Orrön i år och förra året.

De sista två veckorna i oktober stals även växelhus och motorer i Småängsviken på Ingarö, i Tyresö och på Värmdö.

Nu växer kritiken mot polisen bland skärgårdsborna. Vid en sammankomst på Nämdö nyligen var ilskan påtaglig.

– Det här sker år efter år. Ofta på samma platser och av, som det verkar, samma ligor och polisen lyckas nästan aldrig gripa dem, sa en båtägare.

Det finns också en frustration över att utredningarna av de tidigare stölderna inte är klara och att det inte sker någon återkoppling från polisen.

Sjöpolisen berättar via polisens mediacenter att senast i fredags gjordes ett tillslag i Moraberg, Södertälje (Shurgards förråd) där man beslagtog åtta båtmotorer och grep en misstänkt som nu sitter häktad.

– Vi bedriver också brottsförebyggande verksamhet genom att ha god kontakt med båtklubbar och båtvarv, skriver sjöpolisen.

Skärgården har sökt polisen centralt för en kommentar.

Förra veckan sa Rino Carlsson, nationell samordnare båtsamverkan på Polisen region Stockholm, att stölderna i år minskat jämfört med tidigare år

– Men just nu har vi sannolikt besök av en organiserad utländsk gruppering, tillade han.

En varm höst med mörka kvällar och många båtar som legat kvar i vattnet längre än normalt har skapat en gynnsam situation för tjuvarna.

Samtidigt menar Rino Carlsson att ett mer offensivt polisarbete, bland annat vid inresehamnarna stoppar många tjuvar.

– När vi hittar dem avvisar vi dem och utvisar dem.