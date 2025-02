Naturreservat i Haninge skövlat

En entreprenör som skulle restaurera ett område i Sandemars naturreservat missförstod uppdraget och skövlade marken istället. Länsstyrelsen beklagar nu det inträffade.

Naturreservatet i Sandemar inrättades 1997 och är ett av länets främsta herrgårdslandskap med vidsträckta havsstrandängar och naturbetesmarker. Rikkärret är ett av landets främsta med skyddsvärd flora. Området är populärt att besöka, inte minst av fågelskådare, som har chans att få syn på ovanliga arter. Just nu pågår restaureringsåtgärder inom den del av reservatet som heter Höggarn, ett område där djur har betat i hundratals år men som delvis har växt igen med barrskog. Genom gallring och plockhuggning vill länsstyrelsen att 15 hektar av barrblandskog ska omvandlas till öppna betesmarker med björk och tall som dominerande arter. Men något har gått snett under arbetet. Istället för att gallra har entreprenören kört in stora skogsmaskiner och delvis kalhuggit området.

– Jag älskar området. Kossor har gått där och betat, vår, sommar och höst. Det har varit så himla fint skött, men nu har de sågat ner en urskog. En skogsmaskin har kört sönder marken, jag var så arg och uppgiven, säger en person ofta besöker området, men som inte vill namnges.

Enligt kvinnan ska en privatperson har stoppat föraren av skogsmaskinen att fortsätta avverkningarna.

Karin Joelsson, miljöhandläggare på länsstyrelsen, skriver i ett mejl till kvinnan:

”Efter ytterligare besök på plats har vi tyvärr kunnat konstatera att delar av åtgärderna inte har följt våra noggranna instruktioner [...] Detta trots att vi haft uppstartsmöte med entreprenören på plats och lämnat skriftliga instruktioner. Vi tycker att vi förberett detta väl, men tydligen har det inte räckt denna gång. Det är mycket ledsamt att de åtgärder vi beställt inte har blivit som vi tänkt.”

Skärgården kontaktade Karin Joelsson för att höra hur det kunnat gå fel.

– Det beror på många olika saker som gjort att det blivit fel. Det har både tagits ned för mycket träd, men även lämnats träd som vi ville ta ner. Vi kommer att höra med entreprenören vad de tycker vi kunde gjort annorlunda. Vi tyckte vi var så tydliga vi kunde vara, men uppenbarligen hade vi kunnat vara tydligare, säger Karin Joelsson.

Hur såg instruktionerna ut?

– Vi har gett skriftliga instruktioner, markerat träd i fält och varit på plats och gett instruktioner före och under åtgärd. Det är så vi brukar göra och det brukar räcka.

Går markerna att återställa?

– Det är stora körskador som vi ska åtgärda så gott det går och det är mycket som ligger kvar på backen som ska tas bort. Det är konkret det som går att göra och det kommer att göra skillnad, men träd som är borta går inte att sätta tillbaka. Stammar kommer ligga kvar som död ved.

Länsstyrelsen har inte tidigare använt entreprenören Mellanskog som genomförde arbetet. De anlitades eftersom de hade ett avtal med markägaren KMN Förvaltning AB.

Anna Ramstedt, kommunikationschef på Mellanskog, håller med om att avverkningen blev för omfattande.

– I det område där för många träd har tagits ner har Länsstyrelsen och entreprenören jobbat med en målbild för hur resultatet skulle bli. Detta arbetssätt kräver mycket god dialog mellan den som utför uppdraget och beställaren (i det här fallet länsstyrelsen). Dialogen hade uppenbarligen behövt vara ännu tätare. Mellanskog och länsstyrelsen kommer slutföra arbetet i tät dialog och därefter sätta oss ner och analysera vad respektive part hade kunnat göra annorlunda för att förhindra de missförstånd som har skett.

Enligt föreskrifter och skötselplan för Sandemar är skogsbruk vid Höggarn förbjuden däremot får naturvårdsinriktad plockhuggning genomföras, det vill säga avverkning av spridda träd. Karin Joelsson säger att en eventuell polisanmälan inte ligger inom hennes avdelning. Länsstyrelsens bedömning var att de åtgärder man planerat inte krävde strandskyddsdispens. Enligt uppgift till Skärgården kommer privatpersoner att anmäla åtgärderna.