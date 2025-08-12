Nödsändare utlöste snabb insats i ytterskärgården

Stort sökpådrag efter mor och dotter som glömt bort tiden, en nödsändare som gjorde sitt jobb och tre tonårspojkar på nattligt äventyr i leksaksgummibåtar fick undsättas av Sjöräddningen (RS) Stockholm, i förra veckan.

Torsdag 31 juli

Ett stort sökpådrag inleds efter en mor och dotter som gett sig ut i kajak för att paddla från Sollenkroka till Lådna. Det visar sig dock att de båda är välbehållna – de hade bara glömt bort tiden, rapporterar Sjöräddningen (RS) Stockholm.

Lördag 2 augusti

En person aktiverar en nödsändare, en så kallad personal locator beacon (PLB), ombord på en motorbåt som befinner sig vid Fredlarna.

– Det är otroligt bra att ha en PLB med sig när man är ute. I vissa fall kanske man inte är förmögen att använda en mobiltelefon eller befinner sig i ett område utan mobiltäckning. På nödsändaren är det bara en knapp man trycker på, så larmas JRCC som samtidigt får sändarens GPS-position. Man har också möjlighet att lägga in personlig information om eventuella sjukdomar och mediciner, färg på båt och kontaktuppgifter till närmast anhörig, säger piloten på sjöräddningshelikoptern som var på plats.

I det här fallet befinner sig båten ute till sjöss när en person ombord får hjärtproblem. Efter att nödsignalen skickats lyckas man ta sig till land, där sjöräddningshelikoptern och ambulanshelikoptern är på plats inom 20 minuter efter att larmet inkommit.

– Det var ett snabbt och effektivt samarbete mellan SOS Alarm och JRCC, säger piloten.

Personen tas om hand av sjuksköterska och läkare på plats och förs till Södersjukhuset för vidare vård. Patienten uppges, under omständigheterna, ha klarat sig väl.

Söndag 3 augusti

Tre tonårspojkar ger sig ut i varsin leksaksgummibåt och får undsättas av sjöräddningen strax efter midnatt i området kring Fjäderholmarna. Trion, som gett sig ut i bara badbrallorna, överraskas när äventyret plötsligt förvandlas till en kall och regnig upplevelse i mörker. En av gummibåtarna går sönder och pojken som färdas i den tar sig upp på ett litet grund, varifrån han lyckas larma. När RS Stockholm kommer till platsen kan de omedelbart hjälpa två av dem.

– Alla hade tagit sig i land på olika ställen, men vår båt kunde inte nå killen på grundet, säger Ragnar Tingström, stationsansvarig vid RS Stockholm.

Pojken får besked av sjöräddarna att blåsa upp båten så gott det går och paddla mot dem. I den till hälften uppblåsta gummibåten tar han sig fram till RS Stockholms båt Drottning Silvia, där han lyfts ombord och förses med varma filtar. Sjöräddningen återvänder hem med tre något nerkylda, lite omskakade men under omständigheterna välbehållna ynglingar.