Norrtälje åläggs åter riva bryggor

Länsstyrelsen har inte lyckats hitta ägarna till ett antal olovligt uppförda bryggor i Kvisthamraviken. Myndigheten förelägger nu än en gång Norrtälje kommun att ta bort bryggorna.

Striden kring de olovligt uppförda bryggorna i Kvisthamraviken i centrala Norrtälje har pågått i flera år. Vilka som uppfört bryggorna är oklart och länsstyrelsen har i två olika beslut försökt få fastighetsägaren Norrtälje kommun att riva bryggorna. Kommunen har överklagat besluten och vunnit i domstolen. Länsstyrelsen har därefter, utan framgång, försökt hitta ägarna till nio av de högst prioriterade bryggorna. Nu förelägger myndigheten återigen Norrtälje kommun att ta bort bryggorna.

– Nu har vi själva gjort en efterlysning av bryggägare, men inte fått kontakt med några. Då anser vi att kommunen, som är markägaren, är den som ska ta bort bryggorna, säger Rasmus Seger Säll, på enheten för mark- och vattenskydd på länsstyrelsen.

Varför är det viktigt att bryggorna tas bort?

– Kvisthamraviken är en trösklad vik med vissa naturvärden. Det finns ett dåligt vattenutbyte mot öppna fjärden och grumling har en stor påverkan på växter och djur. Bryggorna bryter även av ett stort vassbälte och orsakar skuggning med negativ påverkan på växter och djur, säger Rasmus Seger Säll.

Ursprungligen förelades Norrtälje kommun att ta bort ett 30-tal bryggor i viken. Förutom de nio aktuella bryggorna utreds ingen av de övriga bryggorna för närvarande.