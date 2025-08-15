Nu invigs Nämdö nationalpark – trots kritik

Efter år av diskussioner invigs Nämdöskärgårdens nationalpark i början av september. Myndigheterna beskriver det som ett historiskt steg för att skydda skärgårdens natur. Men för flera av de som bor och verkar i området väcker invigningen fler frågor än svar, om ökad turism, slitage och om nationalparken verkligen är till för naturens bästa.

Fredagen den 5 september klipps bandet för Nämdöskärgårdens nationalpark. Området omfattar tusentals öar, kobbar och skär i Stockholms ytterskärgård och har länge varit på myndigheternas radar. 2020 startade arbetet formellt, lett av Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Bland dem som följt processen kritiskt finns Hans Eric Brodin och Björn Åkerlund, som sedan länge hållit till på öarna Enskär respektive Rågskär, som ligger nära området för nationalparken.

– Skärgården här ute är fantastisk och en nationalpark är inte rätt sätt att ta hand om den, säger Hans Eric Brodin.

Trots att processen inför nationalparkens öppnande nu lider mot sitt slut upplever Hans Eric och Björn, tillsammans med flera av Nämdöskärgårdens brukare, fortfarande att många frågor lämnas obesvarade, och farhågorna om nationalparkens miljöpåverkan lever kvar.

Från myndighetshåll lyfts att nationalparken ska ge ett långsiktigt skydd för djur- och växtliv och att det stärker möjligheterna för fler att uppleva området. Nationalparken sägs även utgöra ett starkare skydd för naturen, även om en stor del av området redan är skyddat genom befintliga naturreservat och omfattas av EU:s skyddsnätverk Natura 2000. Frågan om vad ett “starkare skydd” egentligen innebär är något som många engagerade kritiker försökt begripa under processens gång.

– Man undrar varför nationalparken krävs som “skydd” när Natura 2000 och naturreservat redan finns. Långviksskär är bara ett av flera exempel på öar som är i princip orörda, men som nu kommer att påverkas av överspillningseffekten, säger Hans Eric Brodin.

Oron, enligt Hans Eric, är att trycket från Nämdöskärgårdens nationalpark riskerar få spridning och leda till en negativ inverkan på skärgårdsmiljön i området. Björn Åkerlund instämmer.

– Det finns ju ingen logisk motivering till detta över huvud taget, det var ju lika skyddat innan. Under det lilla jag såg av pressvisningen talade man bara om hur bra allt är. Men i informationskampanjen borde de lägga ner minst lika mycket energi på att berätta vad man måste vara försiktig med i parken, som på att sälja in den, säger han.

Av de 204 personer som ställt sig emot nationalparken har flera varit djupt engagerade i processen och deltagit vid möten med nationalparkens ansvariga. Trots direktkontakt med myndighetspersoner anser många att man aldrig fått ett tydligt svar på vad som egentligen menas med ett ökat skydd. När en precisering utkrävs om vad det är som blir starkare, så ska ansvariga fortfarande ha svårt att svara på det, enligt inblandade.

Nu sker invigningen av Nämdöskärgårdens nationalpark – efter år av förberedelser – om tre veckor. Hur naturskyddet påverkas framöver återstår att se, men Hans Eric står fast vid att det bästa skyddet vore att ställa in eller glömma.

– Vi vill ju egentligen inte att det blir nationalpark, men hoppas absolut på så lite turer och reklam som möjligt. Det är ju det man önskar, att allt bara glöms.

Irma Burmester