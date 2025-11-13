Ny arrendator tar över kritiserad småbåtshamn 

Båtägarna i Södersundets båthamn har i flera år kritiserat den bristande säkerheten och därmed återkommande stölderna i hamnen. Nu byter ägaren Skärgårdsstiftelsen arrendator och utlovar flera åtgärder.

Den första december tar den nya arrendatorn över hamnen. Kritiken mot den som drivit hamnen de senaste fyra åren har varit hård.

Det har bland annat gällt undermåliga staket och vägbom, inget system med vaktlistor och för få besök av övervakningsföretaget Securitas.

– Misskötseln har tilltagit under åren. Sedan 2021 har vi haft regelbundna stölder av båtar, motorer och elektronisk utrustning, sa båtägaren Jan-Eric Litton, Gräskö, i somras till Skärgården.

Enligt en mejl från Skärgårdsstiftelsens vd Jan Zetterman ska de som nu tar över hamnen undersöka om det går att införa kameraövervakning, ”åtgärda det som är trasigt” samt införa en vaktlista på båtklubben.

Bland hyresgästerna i hamnen med cirka 200 båtar är reaktionerna positiva.

– Ja, äntligen ser det ut som det kommer att hända något bra, även om det tagit tid, säger Jan-Eric Litton.

Södersundets båthamn i Kapellskär är en av Skärgårdsstiftelsens största fasta hamnar. Sommaren 2024 stals fyra båtar i hamnen och natten till den 12 juni i år stals tolv propellerdrev.

Enligt Jan-Eric Litton bollades ansvarsfrågan för hamnens säkerhet mellan arrendatorn och Skärgårdsstiftelsen utan att något hände.

Till slut skickade hyresgästerna en skrivelse till stiftelsen med krav på att ansvarsfrågan ska klargöras och att säkerheten i hamnen förbättras. I skrivelsen hotade hyresgästerna med rättsliga åtgärder och skadeståndskrav om inte åtgärder vidtas.

Samtidigt som det förekommit stölder har priserna för båtplats och parkering höjts kraftigt för hyresgästerna. Anders Nygren, fritidsboende på Gräskö, berättade för Skärgården i juni att han betalar 7 000 kronor per år för sin bil- och båtplats.

Skärgården har frågat Jan Zetterman varför det tagit så lång tid att åtgärda bristerna. Zetterman bollar på grund av tidsbrist över frågan till kundansvarige förvaltare Jonas Davidson, som både i mejl och ett telefonsamtal säger:

”Alla som driver verksamhet i våra fastigheter ansvarar helt och fullt för de villkor som de har till sina kunder.”

Jonas Davidson säger också att det är den nya arrendatorn som ansvarar för de förändringar som Jan Zetterman nämner i sitt mejl.

Det svaret nöjer sig inte Jan-Eric Litton med:

– Att hänvisa till en arrendator som ursäkt för bristande skötsel eller tillsyn saknar juridisk grund. En stiftelse får inte delegera bort sitt lagstadgade ansvar för förvaltning, tillsyn eller trygg drift av sina fastigheter.

Den nuvarande arrendatorn avböjer att kommentera kritiken från hyresgästerna.