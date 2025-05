Ny båtlinje i Österåker

Långhundralinjen heter en ny båtlinje som trafikerar öarna utanför Skeppsdal.

Antrophia rederi har startat en ny båtlinje som under helger trafikerar öarna utanför Skeppsdal i Österåkers kommun. Första turen med fartyget m/s Hunter från Skeppsdal startade 28 mars.

– Vi har blivit uppvaktade om att det varit dålig trafik på öarna utanför. Det är ganska mycket fastigheter på en liten yta så det känns som att det kan finnas ett underlag, säger Robert Bergstedt som driver rederiet tillsammans med Jesper Rittberg sedan 2015.

Till skillnad från Waxholmsbolagets trafik ska Långhundralinjen kunna lägga till vid fastighetsägarnas privata bryggor.

– Rutten är lite dynamisk. Tanken är att den ska växa fram och att resenärerna även ska kunna bli avsläppta och hämtade vid sin privata brygga. Det låter kanske lite som en taxibåt, men vi vill ge en så bra service som möjligt, berättar Jesper Rittberg.

I kommentarer på sociala medier är många positiva till linjen. En del önskar att trafiken även går till Vaxholm, Östanå och Österskär.

– Som det ser ut just nu är tanken att åka till fastighetsägarna på öarna, sedan får vi se om vi lägger in fler bryggor men det måste då finnas ett visst antal som åker varje gång för att det ska fungera.

Under våren utförs trafiken som ett test, sedan ska den utvärderas. Linjen kommer att gå under våren fram till midsommar, därefter sker ett uppehåll under sommaren med fortsatt trafik till hösten. Nu i början så finns inga gräns för minsta antal passagerare per tur, men det är något som kommer att införas senare. Fartyget har plats för 22 passagerare och resan måste förbokas på Antrophias hemsida.

– De som har upptäckt oss har varit väldigt positiva, det känns efterlängtat. Det är en bra magkänsla, det brukar vara en bra indikation, säger Robert Bergstedt.

FAKTA

Exempel på öar som trafikeras:

Älgö

Mjölkö

Fåglarö

Seglarö

Stora Timraön

Fermsholmen

Ålön

Uvö

Pris: Enkel resa 185 kr

Utturer Skeppsdal: Fre 17.30, Lör 10.00, Sön 15.00

Inturer Skeppsdal: Fre 18.30, Lör: 11.00, Sön 16.30 (tiderna ungefärliga och bestäms dagen innan rutten)