Ny studie: Överfiske ger mindre torskar

Ett intensivt fiske har inte bara gjort att beståndet av torsk minskat kraftigt, det är också en förklaring till att storleken på torskar minskat. Det framgår i en ny tysk studie som väckt stor uppmärksamhet.

Sedan juli 2019 är det förbjudet att fiska torsk i Östersjön på grund av att beståndet kollapsat. Samtidigt har torskens storlek under flera decennier minskat, vilket forskarna inte kunnat förklara. Mellan 1996 och 2019 har genomsnittslängden halverats från 40 till 20 centimeter. Algblomningar, övergödning, parasiter och syrebrist är några av de förklaringsmodeller som förts fram, men i en ny tysk studie hävdar forskare att orsaken främst handlar om överfiske. Genom att analysera DNA menar forskarna att de hittat bevis för att ett högt fisketryck orsakat en snabb evolutionär förändring hos torsk. Förklaringen är att mindre torskar gynnas eftersom fisket riktats mot större individer.

– När de största individerna under många år konsekvent plockas bort ur populationen så får mindre fiskar som mognar snabbt en evolutionär fördel, säger Thorsten Reusch, professor vid Geomar Helmholtz Centret för havsforskning i Kiel.

Studien möts dock av skepsis från svenska forskare.

– Minskningen i tillväxt och allt tidigare könsmognad försiggår under en period när fisketrycket faktiskt gick ner. Det är en extrem minskning i storlek, långt under den selektion som var i trålfisket, där man hade kring 35 centimeter som minimistorlek. Man kan naturligtvis inte bortse från att fisketrycket kan ge evolutionära effekter, men varför så starkt just i Östersjön? Studien väcker många frågor. Jag tror det handlar om andra processer också, säger Henrik Svedäng, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Joakim Hjelm, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, anser att studien är bra och gedigen, men tror likt Henrik Svedäng att många faktorer kan påverka storleken.

– Nu har vi svart på vitt att det finns en koppling mellan storlek och genetik, men problemet är att man bortser från många andra faktorer som kan påverka, säger Joakim Hjelm.

En genetisk förändring av fiskpopulationen kan betyda att det blir svårt för torsken att i framtiden återgå till sin normala storlek.

– Det kan gå om det finns någon drivkraft att stora individer gynnas igen, men med de förhållanden som finns i Östersjön just nu finns det tyvärr mer som talar för att små individer gynnas, säger Joakim Hjelm.