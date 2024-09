Nya fartyg på gång i skärgården

KRÖNIKA. V-båtar bort och katamaraner in, fossila bränslen bort och el och metanol in, så ungefär kan den 96 sidor långa utredningen kring framtidens trafik i skärgården sammanfattas. Jag är en av dem som ivrigt väntat på utredningen. Den är kraftigt försenad så väntan har varit lång, men den som väntar på något gott väntar som bekant inte för länge. Rapporten är intressant på så sätt att den ska peka 30 år in i framtiden och beskriva en väl fungerande kollektivtrafik i skärgården, men utan några utsläpp. Något exakt svar på hur den framtiden ska se ut ges inte, det var heller inte uppdraget, men den pekar ändå ut riktningen. I utredningen förordas eldrivna fartyg som bästa alternativet miljömässigt och ekonomiskt. I den trafik där eldrift inte är möjlig föreslås lätta tvåskrovsfartyg som går på emissionsfri metanol. Utredarna föreslår att regionen införskaffar minst tio nya fartyg fram till 2035.

Det är lite svårt att förstå varför just katamaraner och metanol pekas ut som lämpliga alternativ. Kanske är utredningen redan en aning daterad med tanke på hur försenad den blivit. Metanol var på tapeten för ett par år sedan. Europas största fabrik för tillverkning av miljövänlig etanol planerades stå klar i år i Örnsköldsvik. Men bara för en månad sedan gick ägaren, danska energijätten Ørsteds, ut med att miljardinvesteringen läggs ner. Anledningen anges vara låg efterfrågan. Här kommer regionen att stå inför en grannlaga uppgift att lista ut vilken typ av bränsle man ska satsa på. Att fortsatt köra på HVO är möjligt, det funkar i de flesta motorer, men det är inte emissionsfritt och innehåller palmolja.

En annan utmaning är att bygga ut elinfrastrukturen. Om man följer rekommendationerna och satsar på elfartyg behöver de ladda batterierna någonstans. Utredningen pekar på en utbyggnad av natthamnar med utbyggt elnät vid replipunkterna. Regionen har oftast inte rådighet över marken, men man lovar att prioritera och driva på utbyggnaden. Det måste gå ganska fort om elbåtar ska vara ett rimligt alternativ när stora trafikavtal ska upphandlas på nytt till 2028. Nästan samtidigt som utredningen släpps briserar nyheten att svenska batteritillverkaren Northvolt säger upp 1 600 personer. Osäker framtid för svenska hållbara batterier och frågan är hur bra de asiatiska batterierna är ur miljösynpunkt?

Utredarna föreslår att regionen satsar på mogen och beprövad teknik. Det är väl då tveksamt om vi kommer att få se exempelvis bärplansfartyg i någon större utsträckning, i alla fall till en början. Samtidigt säger Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikutskottet, att hon inte stänger några dörrar. Fartygen behöver av både miljömässiga och ekonomiska skäl förnyas och det ska ske successivt. Oavsett var man landar ska det bli intressant att följa utvecklingen. Klart är att framtidens sjötrafik kommer att se annorlunda ut jämfört med idag.