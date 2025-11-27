Nya motorer gett nytt liv i Väddö

Skärgårdsregionrådet Märta Martin-Granlund (C) och sjötrafikutskottets ordförande Michaela Haga (C) får en genomgång av Väddö av Thorvald Hvistendahl på Blidösundsbolaget.

Motorbytet på Väddö har varit lyckat. De tre stora v-tolvorna har fått lämna plats åt betydligt mindre raka sexor, vilket gett en stor besparing i bränsleförbrukning samtidigt som både fart, kraft och manöverförmåga bibehållits.

Fartyget Väddö har fått tre nya hjärtan i form av sexcylindriga Volvo-motorer som ersatt de äldre tolvcylidriga motorer som behövde bytas ut eller renoveras. De nya motorerna ger mindre effekt, men modernare teknik gör att både farten och kraften under gång kunnat behållas. Under fredagen var politiker och tjänstemän från Regionen på plats på Väddö för att få en visning av fartyget.

– Jag kör normalt sett inte den här båten, men efter de två dagar jag kört Väddö så är upplevelsen väldigt positiv. Den går mjukare och finare, vi är nog allihopa positivt överraskade, säger befälhavaren Göran Mannbrink.

Väddö ägs av Region Stockholm men körs av Blidösundsbolaget, som varit projektledare för renoveringen av fartyget. Torvald Hvistendahl, teknisk chef på Blidösundsbolaget, berättar att många befälhavare varit skeptiska till bytet av motorer.

– Det fanns en farhåga om att det kunde leda till sämre manöverförmåga. Vi har nu haft henne i drift sedan i påsk och de flesta är positiva. Vi kom fram till att det var kostnadsneutralt att köpa nya motorer jämfört med att renovera de gamla, men om man sätter in nya så lyfter man båten på många sätt, säger han.

Eftersom fartyget ändå togs upp på varv passade man på att även renovera toaletterna ombord, byta fendern och installera AC i byssan. Efter motorbytet har bränsleförbrukningen minskat med mellan 10-15 procent.

– En ny propellerdesign har gjort att det vi förlorat i effekt har vi hämtat hem i effektivitet. Båten går faktiskt fortare idag trots att vi minskat toppeffekten, säger Torvald Hvistendahl.

Väddö är en av de så kallade v-båtar som i sjötrafikutredningen föreslås bytas ut mot hybridfartyg med effektivare skrov. Några beslut i frågan är ännu inte fattade, säger Michaela Haga (C), ordförande i Region Stockholms sjötrafikutskott.

– Vi kommer inte att avyttra något om det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart, säger hon.

Trafiken ökar och det finns redan idag en brist på fartyg i trafiken som gör att v-båtar kan fungera som komplement även om nya fartyg köps in. En fördjupad utredning som bland annat jämför kostnader för nyanskaffning med livstidförlängning av befintliga fartyg pågår och ska vara klart under 2026. Att livstidsförlänga fartyg är också kostsamt. Förutom nya motorer och drivlinor kan det till exempel handla om nya ytskikt, fönster, ventilationssystem, hydraulik med mera.

– Om vi ska göra större renoveringar måste vi ställa de kostnaderna mot nyanskaffning. Nu är vi i en inriktningsfas för att se vad som är värt att göra. Det är inte säkert att man måste växla ett fartyg mot ett annat, man också fasa in fartyg, säger Michaela Haga.