Nystartad simskola skapar sammanhang

På Ingmarsös sydsida ligger Femsundviken, som har givit plats åt öns nya simskola. Under två av sommarens veckor har barn mellan åldrarna 2,5 och 8 år fått delta i både simlekis och simskola.

– Det bästa med simskolan är att få simma utomhus i havet och träffa kompisar, säger Greta Leuhusen, 6 år.

För den obevandrade Ingmarsöbesökaren är vägskyltar till stor hjälp längs de krokiga småvägarna på ön. Platser som funnits länge går att lokalisera genom skicket på skylten som leder en dit, men den vägvisare som pekar mot simskolan i Femsundviken är varken solblekt, flagnande eller väderbiten. Aktiviteten är nämligen ny för i år, och barnen som deltar är de första – av vad man önskar ska bli – många.

Simskolan har startats som en del i initiativet ”Havsbad för alla på Ingmarsö” där målet varit att förse ön med fler tillgängliga badplatser. Bakom satsningen står Ingmarsö Byalag samt Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola med en halv miljon i finansiering från Leader Stockholmsbygd, utöver egna pengar och ideellt arbete. Förutom att ge barnen möjlighet till simträning hoppas man att projektet även ska kunna ge ett socialt utbyte för såväl föräldrar som barn.

– Det började som en tanke, men att vi nu har lyckats göra någonting av det tycker jag är jättehäftigt, säger Karin Gällnö från Ingmarsö Byalag.

Simskolans andra vecka är i full gång och på torsdagsmorgonen syns inte ett moln på himlen. Grusvägen som leder ner till badplatsen har, även den, varit en del i upprustningen av badplatsen, och där träden glesnar möts gruset av bländande, nylagd sand. Barn med föräldrar samlas vid bänkar och bord inför dagens träning. En del doppar tårna grimarcherandes, medan andra redan plaskar för fullt med risk för att senare hacka tänder. Simtränaren Amanda Lindberg har under veckorna ackompanjerats av Molly Ju, men just idag rycker Karin in istället. Amanda, som van simmare och ledare, har aldrig tidigare undervisat i skärgården. Att ha Femsundviken som arbetsplats, med barnen från Ingmarsö som sina elever, har varit en härlig upplevelse, tycker hon.

– Det har varit jättebra verkligen och barnen har lärt sig mycket. Den enda utmaningen har varit vissa dagar med dåligt väder, säger Amanda.

Simskolan inleds med gemensam uppvärmning i en ring på stranden. Armar och ben sprattlar i luften när simmarna härmar Amanda och Karins rörelser. Doften av solkräm sprids genom luften, men ska snart rinna av när gruppen tågar ner för stranden och ut i havet. På instruktion av Amanda doppar de gemensamt en kroppsdel i taget, innan håret till sist blivit blött och fniss utbryter i skräckblandad förtjusning. I 45 minuter följer sedan bad och lek i lågvattnet bredvid vikens nya brygga, samtidigt som föräldrarna glatt tittar på och imponeras av barnens modiga simtag.

– Simskolan har varit jättebra, det finns ju något charmigt i att inte riktigt veta om det är alger eller vad det är för vattentemperatur. Det känns så självklart – varför har man inte simskola så här? säger Lisa Alsterlund, mamma till Ru Alsterlund som trivts som fisken i vattnet under simskolaveckorna.

Barnens högljudda röster har brett ut sig över lilla Femsundviken. Uppradade på ett led i vattenbrynet väntar de på Karin och Amandas vaktande hjälp medan var och en simmar fram och tillbaka längs bryggan. Det sviktande tålamodet i kön bidrar till högljudda skratt och plaskande vatten vilket tvingar åskådarna att få känna på vattentemperaturen.

– Mamma, kolla! Jag simmar helt själv! utbrister Greta som har släppt taget från Karin och exalterat tar sig fram med arm- och bentag i vattnet.

– Är det sant?! Wow! Grattis, vad kul! peppar mamma Caroline från bryggan.

Vanligt på Ingmarsö har varit att bege sig till närliggande öar för att kunna delta i en simskola under sommaren. Robert Eriksson, tillsammans med döttrarna Majken och Sigrid, har tidigare åkt till Svartsö – något de nu slipper.

– Vi hade åkt till Svartsö annars, men för de som inte har möjlighet är det här perfekt. Det är också jättekul att träffa och lära känna folk från ön – inte bara för barnen men även för mig personligen.

Deltagarna har kunnat välja mellan två grupper – simlekis för barn från 2,5 år och simskola för barn från 5 år. Den äldre gruppen blev snabbt fullbokad och responsen från såväl föräldrar som barn har varit allt annat än negativ. Ingmarsö Byalag vet inte hur kommande års simskola utformas, men helt säker är en önskan om att konceptet ska leva kvar på ön.

– Vi har bara tänkt så långt att vi vill att det ska fortsätta, och har frågat simlärarna som är jätteintresserade även inför nästa år. Vi hoppas att det blir någon form av fortsättning, sedan får vi se i vilket format. Att projektet blivit så lyckat är verkligen jätteroligt, säger Pia Lille, ordförande i Ingmarsö Byalag.

Inför projektet fanns en förhoppning att simskolan skulle bli mer än bara träning – man ville skapa sammanhang och ett socialt utrymme för öns deltagare. Tydligt är att ambitionen gått i mål, när bullret från öbornas gemensamma röster försvinner bort från stranden efter dagens träning.

Irma Burmester text och foto