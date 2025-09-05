Nytt försök för åländsk ö-lag

Inför besöksavgifter för turister och möjliggör delad kommunalskatt för deltidsboende i skärgården. Det föreslås kunna finansiera nödvändiga satsningar på den åländska ö-befolkningen, menar två namnkunniga ålänningar som nu hemställt om en särskild skärgårdslag.

En särskild lag för att trygga framtiden i Ålands skärgård har diskuterats i över två decennier, men aldrig blivit verklighet. Nu vill initiativtagarna Christian Pleijel, tidigare kommunfullmäktiges ordförande i Kökar och John Wrede, före detta kommundirektör i Brändö, lyfta frågan igen. De har lämnat in ett konkret förslag till Ålands skärgårdsnämnd med förhoppning om att gå från ord till handling.

– Vi behöver långsiktighet. De som redan bor i eller är uppfödda i skärgården ska våga bo kvar, och nya skärgårdsbor ska våga flytta in, köpa hus och kunna lita på att färjor, skola, hälsovård och butik ska finnas kvar. Det är därför vi vill ha en lag, säger Christian Pleijel.

De åländska skärgårdskommunerna rymmer tillsammans omkring 2 000 invånare, spridda på drygt 20 öar. Här är utmaningarna stora: en åldrande befolkning, utflyttning, brist på bostäder och svag kommunal ekonomi.

– På fasta Åland bor 28 000 människor med vägförbindelser, men i skärgården är vi beroende av färjor för allt från läkarbesök till att skjutsa barnen på träning. Skärgårdsborna har själva bedömt hur bobara de är och vad som gör livet annorlunda och mer sårbart på en ö, säger Christian Pleijel.

En central del av förslaget är finansiering. Pleijel och Wrede menar att det ofta är just pengarna som får skärgårdsinitiativ att stupa. Därför föreslår de två nya ekonomiska instrument; dels besöksavgifter, där en avgift på en till tre euro per besökare enligt deras beräkningar skulle kunna dra in motsvarande 25 miljoner kronor årligen, öronmärkta för skärgårdens utveckling. Dels en delad kommunalskatt, där deltidsboende ska kunna vara skrivna i två kommuner och en tolftedel av skatten gå till skärgården för varje månad man vistas där.

Pengarna vill de låta skärgårdsnämnden förfoga över, så att kommunerna gemensamt kan finansiera projekt för bostäder, infrastruktur, miljö och service.

En vanlig invändning mot besöksavgifter är att turismen kan skrämmas bort. Christian Pleijel håller inte med.

– Tvärtom kan det förbättra turismen. Vi sätter ett värde på natur och kultur. Det handlar inte om att jaga bort besökare, utan om att de som nyttjar vår infrastruktur är med och betalar för den, säger han.

Förutom besöksavgifter och delad skatt föreslår Pleijel och Wrede att skärgårdsbor ska ha rätt till grundläggande service och avgiftsfri trafik, att landskapsregeringen placerar en del av sina anställda i skärgården, att förtroendevalda från öarna ersätts för sitt expertarbete samt att skärgården på sikt blir både världsarv och en del av det finska biosfärområdet Skärgårdshavet.

– Det duger inte med ännu bara en strategi eller plan. Vi vill ha en lag som gäller över mandatperioder och som gör skillnad, säger Christian Pleijel.

Lantrådet Katrin Sjögren från Liberalerna har gett initiativet ett positivt mottagande. Nästa vecka ska skärgårdsnämnden ta ställning till om förslaget ska börja beredas.

– Vår önskan är att man äntligen sätter igång på allvar, säger Christian Pleijel.

Om så sker väntar flera års utredningar och diskussioner, men också en möjlighet att ge Ålands skärgård den lag som många menar är avgörande för dess framtid.

– Det är som i berättelsen om den kokta grodan. Lägger man grodan i vatten som sakta värms upp så märker den inte när det är försent och dör långsamt. Det är samma sak med skärgården. Nu måste vi reagera.