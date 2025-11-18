Nytt utbrott av fågelinfluensa

Flera fall av fågelinfluensa har påträffats den senaste tiden. Nu uppmanar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänheten att rapportera in döda och sjuka fåglar var i landet man än befinner sig.

En snabb och allvarlig försämring av läget med högpatogen fågelinfluensa har konstaterats i Sverige och flera grannländer. Under perioden september till oktober har betydligt fler – tama och vilda – fåglar som visat sig vara smittade rapporterats än under samma period 2023 och 2024.

I Skåne infekterades en hobbyanläggning och en större kalkonfarm av fågelinfluensa i oktober. Det ledde till att ett stort antal fåglar fick avlivas samt att restriktionsområden och högriskzooner fick utlysas.

SVA arbetar med att kartlägga smittan och uppmanar allmänheten att höra av sig till rapporteravilt.sva.se.

– Observationer av döda och vilda fåglar är jätteviktiga för att vi ska kunna följa utvecklingen och bedöma smittläget i landet. Vi är tacksamma för alla de som rapporterar observationer till SVA, de är särskilt viktiga nu när vi ser att smittan rör på sig, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

I säsongens utbrott har hittills fyra vildfåglar konstaterats smittade i Sverige, en svarthuvad mås, en knölsvan och två havssulor har hittats avlidna.

Ett utbrott av högpatogen fågelinfluensa kännetecknas ofta av mycket plötsligt insjuknande och många fåglar som dör akut.

Varför har inte stora mängder döda fåglar hittats i samband med utbrottet?

– Hur många som dör beror på hur stor andel av populationen som blir infekterade, hur sjukdomsframkallande viruset är hos den specifika arten och immuniteten i populationen. Här ser vi en stor variation mellan olika situationer. Den värsta massdöden som vi observerat i Sverige har rört fåglar som häckar tätt i kolonier på våren, det scenariot är inte aktuellt just nu, säger Malin Grant, Epidemiolog på SVA.

Så här långt på årets säsong har inga fynd som kommit in från skärgårdsöarna testat positivt för viruset.

Vad beror det på tror ni?

– Det här har att göra med hur flyttfågelsträcken går och under tidigare säsonger har fallen runt Stockholm kommit lite senare under fågelinfluensasäsongen. Avsaknad av fynd kan också bero på att rapporter inte kommer in till oss och därmed inte upptäcks, säger Malin Grant.