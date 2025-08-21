Onödiga hinder för elektrifiering

Regionen har tydligt pekat ut att framtidens sjötrafik till stor del stavas eldrift, men om politikerna menar allvar behöver man även skapa rätt förutsättningar för branschen att ställa om. Som det fungerar idag gör subventionen att traditionella bränslen gynnas framför el, en ordning som exempelvis chefsekonomen på organisationen Skattebetalarna kallar för befängd. Det rederi som vill konvertera sina fartyg till eldrift riskerar att få högre driftskostnader jämfört med att fortsätta med skattesubventionerad diesel, trots att elen i Sverige nästan uteslutande är fossilfri. Ett alternativ skulle kunna vara att minska subventionen av fossila bränslen, vilket exempelvis skulle slå hårt mot jordbruket och de rederier som inte har möjlighet att köra på el. Ett rimligare alternativ vore att sänka skatten på el för alla fartyg som laddas med landström i hamnar. Idag är elen kraftigt subventionerad, men enbart för fartyg över 400 bruttoton. Anledningen är att hamnarna vill undvika att fartygens motorer är igång när de ligger vid kaj. Det handlar i många fall om stora fossildrivna kryssningsfartyg som bidrar till stora utsläpp under gång. Mindre fartyg som är helt eldrivna får däremot betala högre priser för sin el. Blidösundsbolaget, som nyligen konverterat fartyget Silverö till ren eldrift, får alltså betala mer för elen än vad det kostar att fortsätta köra på diesel, i all fall om fartyget skulle ladda inne i Stockholm. Det berättade deras tekniska chef när jag förra veckan besökte Silverö. Det kan inte vara rimligt. Varför enbart stora, tunga fartyg ska få billigare ström är inte lätt att förstå, reglerna har också länge ifrågasatts. En rad politiker, myndigheter och branschorganisationer vill att även mindre fartyg ska kunna ta del av subventionerad laddström. Exempelvis ställde Anders Åkesson (C) redan 2015 en skriftlig fråga till dåvarande finansminister

Magdalena Andersson (S) där han undrade hur hon skulle verka för att även mindre fartyg ska få lägre skatt på el. Åtta år senare upprepade Jimmy Ståhl (SD) frågan till finansminster Elisabeth Svantesson (M). Några egentliga svar gavs varken då eller nu. Man undrar hur många år till det måste gå innan någon agerar. HVO100, som många fartyg använder, är ett utmärkt miljöbränsle som minskar utsläppen med omkring 90 procent. Tyvärr finns många frågetecken kring användningen av palmolja i produktionen av bränslet. Ska vi ställa om samhället till fossilfrihet känns det som en ganska lågt hängande frukt att åtminstone se till att det blir billigare med grön el än med diesel.