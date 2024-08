Oro kring stängning av Bergs brygga

I oktober stängs Bergs brygga på Möja av för renovering fram till juni nästa år, något som befaras få negativa följder för såväl turistnäringen som för drivmedels- och varuförsörjningen.

– Det får fruktansvärda konsekvenser, säger Cesar Grivans, ordförande i Möja turistförening.

En av de mest trafikerade bryggorna på Möja, Trafikverkets allmänna brygga i Berg, byggdes 1972 och av säkerhetsskäl behöver nu bryggan renoveras. Renoveringen skulle ha skett redan 2021, men fick skjutas fram på grund av pandemin. Nu är det skarpt läge igen. Bland annat ska bryggans överbyggnad bytas mot en ny, och pelarna som håller bryggan uppe ska repareras.

Bryggan kommer att vara helt avstängd för trafik under renoveringen och för att minimera påverkan på trafiken sker arbetet under vinterhalvåret. Arbetet beräknas påbörjas i oktober och vara klart i juni 2025. Under tiden hänvisas resenärer och godstransporter till andra allmänna bryggor på ön, till exempel Möjaström en dryg kilometer bort, där även godsbåtar får lägga till.

Men planerna oroar boende och näringsidkare på Möja. Cesar Grivans, ordförande i Möja turistförening och som även driver Möja vandrarhem i Berg:

– Det får fruktansvärda konsekvenser. Vi har förstått att bryggan ska renoveras, men inte att den inte ska kunna trafikeras under så lång tid.

I värsta fall kan vandrarhemmet behöva stänga under lågsäsongen, menar Cesar Grivans.

– Vi vill absolut inte stänga, men det känns som att vi kommer tappa massor med besökare. Och det är ganska tufft redan som det är, hösten är en viktig säsong för oss. Vi är rädda att det inte blir någon bra upplevelse för våra gäster. Vi kan inte heller erbjuda transport; det skulle inte funka varken praktiskt eller ekonomiskt att vi skulle hämta och lämna våra gäster.

Möja företagarförening har föreslagit för trafikledningen i regionen att börja köra busslinjen på ön i förtid. Vanligtvis ersätter buss 489 båttrafiken mellan Möjaström och Långvik under vintertidtabellen, som träder i kraft den 15 december. Men skulle bussen börja gå redan i samband med att Bergs brygga stängs skulle det bli enklare att transportera sig mellan Möjaström och Berg.

– Bussentreprenören har ställt sig positiv till att starta tidigare. Det borde vara bra både ur ett miljöperspektiv och ekonomiskt, att inte behöva köra båten längs hela Möja, säger Monica Pettersson, ordförande i företagarföreningen.

Även Coop-butiken i Berg, som får varuleveranser via Bergs brygga, kommer att drabbas av stängningen. Godset kommer nu att behöva gå via Möjaströms brygga, något som kan inverka på kylkedjan.

– Det kommer att påverka mycket såklart. Vi håller på att diskutera lösningar med Trafikförvaltningen nu, säger Annika Karlsson, vd Coop Möja.

Vid Bergs brygga ligger också en sjömack som kommer att hålla stängt under renoveringen.

– För tankning hänvisas till Långvik, men bensinmacken i Berg är den enda där det finns grön diesel. Det är många företagare som är berättigade till det, som inte kommer kunna tanka på Möja överhuvudtaget, säger Monica Pettersson.