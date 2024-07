Per Lydmar ny ägare i Seglarhotellet

Krog- och hotellentreprenören Per Lydmar, som i dag driver krogen på Fejan, går in som majoritetsägare i Sandhamns Seglarhotell. Förutom att rusta upp hotellet vill Lydmar öka samarbetet mellan skärgårdskrogarna.

Per Lydmar, som brukar kallas ”ikon” inom Stockholms krogvärld, blir arbetande styrelseordförande för Seglarhotellet, med hög närvaro på plats. Han ska bidra med kapital, kompetens och sitt stora kontaktnät, som sträcker sig långt utanför hotell- och restaurangbranschen.

Bland annat har Per Lydmar varit ordförande för Visita Stockholm & Gotland i sammanlagt tio år och har goda kontakter med myndigheter och politiker.

– Han blir ett jättebra komplement till mig och Johanna som flyttade ut hit och tog över här för fyra år sen, säger Marcus Wallen, som fortsätter som vd med fokus på restaurangen, medan hustrun Johanna har huvudansvar för hotelldelen.

För seglarhotellet innebär det nygamla samarbetet (Marcus Wallen och Per Lydmar har haft ett nära samarbete på andra håll i över tio års tid) att de renoveringar av byggnaderna som påbörjats kan slutföras.

– Vår plan är att gå all in och göra klart alla rum som inte är renoverade, säger Per Lydmar.

– Sedan målar vi fasader och fixar till ganska rejält. Det ska vara klart till nästa säsong.

Planerna genomförs i samarbete med fastighetsägaren Gillesvik Fastigheter och rör sig totalt om investeringar på ”ganska många miljoner”, enligt Lydmar.

Förutom de fysiska renoveringarna handlar det också om att få det anrika seglarhotellet lönsamt. Makarna Wallen har ökat omsättningen, breddat verksamheten och håller numera öppet från morgon till kväll, året runt. Men precis som många andra destinationer i skärgården går Sandhamns Seglarhotell med förlust och har gjort så i tjugo års tid.

Somrarnas vinst äts upp och blir till förluster under lågsäsongen.

– Vi operatörer har även en stor utmaning i höga drivmedelspriser, transportpriser, energipriser, råvarupriser samt personalkostnader, som samtliga stiger, säger Per Lydmar.

– Vi måste börja tjäna pengar någon gång. Annars är det risk att någon tänker att det inte går att fortsätta på det här sättet och det blir bostadsrätter av alltihopa.

Per Lydmar kallar skärgården ”en skatt” och med sitt förflutna som seglare och skärgårdsentusiast kunde han inte säga nej till seglarhotellet, fast han vet förutsättningarna.

– Ändå tror jag att vi kan vända det här. Men det får ju framtiden utvisa, säger han.

Ett sätt att förbättra lönsamheten är enligt Per Lydmar att öka samarbetet mellan skärgårdsdestinationerna.

– Jag vill vi ska kunna erbjuda gemensamma paket och samarbeta kring andra erbjudanden, säger Per Lydmar.

– Samtidigt håller Skärgårdsstiftelsen på att göra en väldigt positiv förändring i sin organisation. Med den nya vd:n känns det som om stiftelsen tagit ett jättesteg framåt och det ska bli kul att jobba med dem framåt.

Men regionen via Stockholm Archipelago har ju redan dragit i gång en samverkan mellan skärgårdsdestinationerna – ska du bygga upp ett parallellt samarbete?

– Vi ska absolut inte köra dubbelt. Men jag tror att det som regionen dragit i gång kan behöva stöd och bättre koordination – och det vill jag vara med och bidra till.

FAKTA

• Sandhamns Seglarhotell ägs och drivs av Marcus och Johanna Wallen sedan 2020. Marcus har tidigare varit involverad i flera välkända krogar i Stockholm, medan Johanna har erfarenhet från bostadsutvecklingsföretaget Oscar Properties.

• Per Lydmar blev känd som hotellentreprenören bakom Hotell Lydmar i Stockholm. Han har även arbetat med företag som Tott Hotell & Spa i Åre, Berns Hotel och under några år reste Per Lydmar till England där han för Hiltons räkning gjorde om hotellet vid Trafalgar Square.

• Gillesvik Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag. Bolaget köpte Sandhamn Seglarhotell AB – där fastigheterna och rörelsen ingår – 2019. Innan dess köpte Gillesvik Telegrafholmen 2014 och byggde bostadsrätter.