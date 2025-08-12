Plan för Landsort kan sinkas ytterligare

Frågan om friköp av arrendemark på Landsort har pågått under många år. Nynäshamns kommun arbetar nu med att ta fram en ny detaljplan för att kunna stycka av småhusfastigheter och möjliggöra bebyggelse för säsongsarbetare. Dock har vissa moment i arbetet fördröjts, vilket kan innebära att tidsplanen kommer att spricka.

Hösten 2024 tog kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun beslutet att beställa in en ny detaljplan för Landsort 1:1. Bakgrunden var att man ville förbättra förutsättningarna att genomföra detaljplanearbetet för att sedan kunna uppnå målet med projektet – att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter, pröva möjligheter för ny bebyggelse såsom personalbosttäder för säsongsarbetare samt uppdatera den befintliga, enskilda VA-anläggningen. För att planen ska gå i lås ställde kommunen som krav att Statens fastighetsverk (SFV) skulle säkra en investering i en ny VA-anläggning på Landsort.

Enligt Rikard Strandberg, enhetschef vid plan- och bygglovsavdelningen i Nynäshamn, fortskrider arbetet med detaljplanen i huvudsak enligt plan. Bland annat är man i fas med den kulturmiljöutredning och naturvärdesinventering som man planerat att genomföra. Andra moment går det desto trögare med.

– Arbetet med dagvatten- och skyfallsutredningen har fördröjts, vilket kan medföra en mindre justering av tidpunkten för samrådsskedet, skriver han i ett mejl.

Rickard Strandberg skriver vidare att man håller på att granska ett förslag från SFV gällande VA-frågan, men att man ännu inte gjort någon slutgiltig bedömning om huruvida det uppfyller de ställda kraven.

Enligt beräkningar skulle den nya detaljplanen antas hösten 2026 och sedan träda i laga kraft vintern 2026/2027. Hur förseningarna i vissa av utredningarna kommer att påverka den övergripande tidplanen menar Rikard Strandberg är för tidigt att bedöma.

Projektet på Landsort/Öja initierades från början efter att ett antal arrendatorer på ön presenterat önskemål om att köpa loss den mark de arrenderar fastigheter på, en process som nu dragits i långbänk under ett flertal år. Enligt Landsorts arrendatorförening har detta bidragit till att öbornas boende blivit både dyrare och osäkrare – sedan år 2000, då den nu gällande detaljplanen togs i bruk, har arrendena blivit cirka tio gånger högre, vilket motsvarar en ökning med 900 procent. I en artikel i tidningen Skärgården förra året sa Claes Sjöblom, ordförande i föreningen, att hans bild är att Nynäshamns kommun och SFV skyller på varandra.

– Jag tycker båda parter är ganska valhänta i den här frågan. Vi vill att frivilliga friköp ska bli möjliga. För oss är det här en Kafkaliknande process, sa Claes Sjöblom.