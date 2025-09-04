Pressat läge för Solna Marin 

I våras sa Försvarsmakten upp Solna Marin i Vaxholm från fastigheten på Rindö. Nu kan det före detta skjutfältet på Rindö bli företagets nya placering. Men för Solna Marin är tiden knapp.

Nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholm har gett tjänstemännen på förvaltningen i uppdrag att föra diskussion med Solna Marin om ett arrendeavtal för området.

Men för företaget börjar det bråttom.

– Vår överlevad står och faller med att vi snabbt får ett avtal med kommunen, säger Solna Marins vd Mats Lundqvist.

– Vi kör sista vintern nu i försvarets lokaler och skall vara ute senast sista juni nästa år.

Mats Lundqvist säger att Solna Marin måste meddela företagets befintliga kunder – cirka 90 stora båtar – senast första juni 2026 om de har någon plats hos företaget vintern 2026/2027.

– Får vi ett arrendeavtal återstår markarbeten på cirka 5 000 kvadratmeter samt bygga ett varmtält på 2 500 kvadratmeter, säger han.

– Eftersom vi fortfarande inte har något avtal vet vi inte vad vi kommer att få för kostnader och det gör att vi inte kan beställa eller börja förbereda för något.

Det gamla skjutfältet på Rindö är i dag outnyttjat och inte detaljplanelagt för verksamhet, vilket innebär att etableringen förutsätter tillfälliga lov.

– Vaxholm håller dock på att ta fram ett nytt planprogram för området och förutsättningarna för att nyttja området som verksamhetsområde är goda, säger Alexander Wahlstedt, teknisk chef på stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm.

Försvarsmakten sade upp Solna Marin i mars i år. Företaget är ett av Vaxholms största marintekniska företag. Förutom vinterförvaring i 5 000 kvadratmeter kalla och varma hallar erbjuder Solna Marin service och reparationer av främst fritidsbåtar. Företaget har sex anställda.

– Just nu lever vi mycket stor ovisshet, främst våra anställda och underleverantörer, säger Mats Lundqvist.