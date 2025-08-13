Problem med SL:s app för skärgårdstrafiken

Den 28 april avvecklades Waxholmsbolagets app och funktioner som turbeställning och störningsinformation flyttade istället in i SL-appen, där man sedan tidigare har kunnat köpa biljetter och söka resvägar med Waxholmsbolaget.

Ragnar Wijkström, fritidsboende på Ängsö utanför Tyresö och medlem i Skärgårdens Trafikantförening, är missnöjd med SL:s app. Han anser att appen istället för att visa den snabbaste och mest effektiva resvägen mellan stan och ön ger förslag på färdvägar som är mer ineffektiva.

– Vid en sökning på en resa från Strömkajen till Ängsö en vardagsmorgon visar till exempel inte appen den befintliga turen som går klockan 9.00-11.00, utan ger förslag på andra, mer invecklade turer, säger han.

Ragnar Wijkström är inte den enda som har negativa synpunkter på SL-appen och informationen den visar för skärgårdstrafiken. På sociala medier uttrycker många öbor en frustration över att SL-appen inte integrerar Waxholmsbolagets trafik på ett smidigt sätt, vilket leder till förvirring och svårigheter att planera resor. En del turer syns inte i appen utan man måste söka efter turerna i Waxholmsbolagets tidtabell.

– Jag tycker att SL borde kunna ha en service som är lättbegriplig och korrekt för alla. Nu är det ju svårt för oss som åker regelbundet att veta på ett ungefär när båtarna går eller inte går, på vilka tider och hur, säger Ragnar Wijkström, som framhåller att det ändå är en fördel att man i SL-appen kan söka resvägen med kollektivtrafik hela vägen från hemmet på fastlandet ut i skärgården.

– Men dessvärre verkar inte det heller komplett. Om man söker till exempel på Hornstull – Ängsö så borde också alternativen via Saltsjöbaden elller via Trinntorp dyka upp. Ibland gör de det, ibland inte, säger han.

Natalie Nordenswan, presskommunikatör på Trafikförvaltningen, skriver i ett mejl att det har varit en omställning att flytta över trafiken från Waxholmsbolagets till SL:s app inom en relativt kort tidplan, och att detta inneburit en del tekniska utmaningar på vägen. Sedan förändringen har SL fått in närmare ett 50-tal synpunkter på appen. Vidare skriver hon att man fortsätter arbetet med att utveckla appen och se över vad man kan göra när det gäller förbättringar. Om några felaktigheter uppstår uppmanas man att alltid höra av sig till SL:s kundtjänst.