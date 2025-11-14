Räddningsvärn får ny behörighet 

Nu får de frivilliga på öarnas räddningsvärn även rycka ut på hjärtstoppslarm – något som tidigare förhindrats av juridiska skäl.

Tidigare i år berättade Skärgården att de frivilliga på öarnas räddningsvärn inte kallas ut på hjärtstoppslarm, trots att man har hjärtstartare, HLR-utbildning och jour dygnet runt. Anledningen är ett juridiskt hinder där de som jobbar i värnen är tjänstepliktiga enligt lagen om skydd mot olyckor medan brandmän även kan rycka ut på sjukvårdslarm. “Ett jättestort resursslöseri”, sa Lasse Dahlin, chef för Runmarö räddningsvärn.

Men nu har Region Stockholm och Storstockholms brandförsvar kommit överens om att räddningsvärnens insatser vid hjärtstopp ska ske utanför den vanliga tjänsteplikten. Det innebär att de frivilliga nu får larmas på samma sätt som brandstationernas ordinarie styrkor, oavsett tid på dygnet.

– ”Äntligen,” säger många av de frivilliga. De har länge velat hjälpa till vid den här typen av larm och nu blir det möjligt. Det här uppmärksammades av regionen, som insåg att det inte var något som skedde med automatik, berättar Robert Carlsson, enhetschef på Storstockholms brandförsvar.

Under hösten genomförs utbildningar för de omkring 150 frivilliga som är anslutna till Storstockholms brandförsvars räddningsvärn. För öarnas del handlar det om värnen i Värmdö, Vaxholm och Österåker.

– Vi håller just nu på att uppdatera all utbildning så att alla har rätt kompetens. Dessutom pratar vi om vad det innebär att åka på hjärtstoppslarm, både praktiskt och känslomässigt. Det kan vara ganska tuffa situationer man hamnar i, särskilt eftersom man ofta känner människorna man rycker ut till, säger Robert Carlsson.

När varje räddningsvärn har genomfört utbildningen och gett klartecken drar larmen igång. Målet är att samtliga värn ska vara redo vid årsskiftet.

För de frivilliga handlar beslutet om mer än bara nya uppgifter; det handlar om att kunna göra verklig skillnad i sin egen bygd.

– För många av dem spelar det ingen roll vilken hatt man har på sig. Man vill hjälpa till när någon behöver det och det har jag full respekt för, säger Robert Carlsson och fortsätter:

– Samtidigt måste vi ha juridiken och arbetsmiljön med oss, så att det blir säkert både för den drabbade och för den som hjälper.