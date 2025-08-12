Räfsnäs hamn i det närmaste klar

Efter år av byggarbete, meningsskiljaktigheter och förväntningar är Räfsnäs hamn nu i bruk. En ny vänthall och en separat lastkaj är de senaste tillskotten, och det enda som återstår är mindre slutarbeten.

I över 20 års tid har utbyggnaden av Räfsnäs hamn varit på tapeten. Redan i början av 2000-talet diskuterades behovet av att utveckla hamnen som viktig replipunkt för skärgårdstrafiken. Men under lång tid hände det inte mycket. Hamnföreningen, som tidigare drev verksamheten i hamnen, försökte under flera år få kommunen att agera. När inget hände valde föreningen 2015 att säga upp sitt driftsavtal – en tydlig markering mot kommunens brist på engagemang. Därefter tog kommunen över ansvaret och efter lång tid började projektet ta form. Vägen har kantats av konflikter, överklaganden och förseningar, men idag står de flesta delar av bygget klara och de inblandade är sams.

– Det har varit mycket diskussioner, men nu känns det som att alla är överens och samarbetet med kommunen fungerar bra, det är jättekul. Mycket är tack vare Erika Blomdin på kommunen, hon har verkligen varit en klippa, säger Rasmus Karlsson, vice ordförande i Räfsnäs hamnförening.

Ett av de senaste tillskotten är vänthallen, som blev klar i början av sommaren. Den lilla byggnaden är utrustad med värme och toalett och är mycket till för skolbarn som väntar på bussen.

– Den kommer vara jätteviktig i vinter. Mina döttrar åker skolbuss därifrån varje dag, säger Rasmus.

Enligt honom används väntrummet redan, men man hoppas på att busshållplatsen ska flyttas till en mer lämplig plats i anslutning till vänthallen, inom kort. Ytterligare ett tillskott i hamnen är förbättrad godshantering. Tidigare lastades godset vid passagerarbryggan längst in i hamnen, vilket skapade trängsel och säkerhetsproblem när glasskön till kiosken blev tvungna att fly backande lastbilar. I dag sker all godstrafik vid en nybyggd lastbrygga längre ut i hamnen.

– Det är en enorm skillnad. Nu kan godsbåtarna lägga till där de ska. Det har varit livsfarligt tidigare, när barnen stått i kiosken och väntat, säger Rasmus.

Projektet väntas vara helt färdigställt under 2026, men redan nu används området fullt ut.

– Det här har varit ett mål i många år och Räfsnäs har ofta fått en negativ klang i samband med detta. Nu fungerar det som vi tänkt och det är faktiskt väldigt stort. Och Räfsnäs är ju en fantastisk plats, det är underbart att bo här, säger Rasmus Karlsson.

Irma Burmester