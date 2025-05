Så ska säsongen på Sandhamn förlängas

Den 12 maj samlades politiker, tjänstemän och öbor på Sandhamn för att diskutera hur besökssäsongen på ön kan förlängas.

Med på mötet på Sandhamn var bland annat Märta Martin-Granlund (C), skärgårdsregionråd, Marie Östblom från organisationen Stockholm Archipelago, Ulrika Palmblad-Wennergren från Skärgårdsstiftelsen och företrädare för föreningen Sandhamn Next, som representerar fem lokala föreningar på Sandhamn. Mötet inleddes med en presentation av ordförande Robert Cygnaeus och styrelseledamoten Peter Ödling, som bland annat förklarade bakgrunden till Sandhamn Next.

– När vi diskuterade med varandra hamnade vi i detaljfrågor istället för att diskutera förutsättningarna. Vi sade då att vi måste lyfta blicken och hitta en vision för att sedan komma ner till de specifika frågorna, berättade Robert Cygneaus.

En viktig fråga för föreningen är hur man ska locka fler fastboende till ön.

– En vision kan vara att alla hus ska vara bebodda året om. Så kommer det inte att bli, men det är en vision och det finns många hus som står tomma inte bara på vintern, utan året runt, sade Peter Ödling.

För att fler hus ska nyttjas en större del av året har man startat projektet ”Sandhamn living”:

– Projektet Sandhamn living handlar om ett enkelt sätt att hyra ut sin privatbostad. Man ska kunna hyra ut och ha någon som sköter huset, sade Robert Cygneaus.

Föreningen vill också att fler bostäder ska byggas på ön, men hindras av problem med vattenförsörjningen.

– Vi har ett antal bygglov som i princip är beviljade på villkor att man får tillstånd till vatten och avlopp, vilket man inte får därför att vi har en vattendom som ligger.

Andra frågor föreningen jobbar med handlar till exempel om att skapa fler fritidsaktiviteter på ön.

– Vi har haft byggjobbare som sagt att om den enda fritidsaktiviteten här är att dricka öl på värdshuset vet de inte om det räcker riktigt, sade Roberg Cygneaus.

För att skapa fler fritidsaktiviteter har föreningen öppnat upp gymnastiksalen. Man har även fått 90 000 kronor till en förstudie om att skapa en multisportplan vid skolan.

Marie Östlund pratade om hur internationella turister ska lockas till skärgården.

– Jag vill sticka ut hakan och säga att jag tror internationella besökare kommer att vara säsongsförlängare här. Vi ser till exempel att Indiens medelklass växer, de reser fyra gånger så mycket bara senaste året.

Marie Östlund berättade också att vandringsleden Stockholm Archipelago Trail, som även går över Sandön, fått stor uppmärksamhet internationellt.

– Vi håller på att gruppera guideföretag som har fokus på historia, yoga, fågelskådning, stjärnskådning med mera. Man kan göra massor på vandringsleden och vi ser det som en möjlighet till affärer, sade hon.

Hon berättade också att hon ville göra skärgården till ett stopp på vägen för internationella besökare som vill uppleva norra Sverige.

– Jag kom från Italien nyligen, där ser man Sverige som en vinterdestination. Att få människor att stanna till i Stockholms skärgård och sedan fortsätta till Swedish Lapland tror jag är möjligt.