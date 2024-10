Samsyn om skarv på politikermöte

Enklare ankomstjakt och tydligare direktiv. Det var två förslag som organisationen Sportfiskarna tillsammans med Jägareförbundet framförde när de nyligen träffade politiker i riksdagens jakt- och fiskeklubb.

Sportfiskarna framförde flera förslag under mötet på hur de menar att förvaltningen av mellanskarv kan förbättras. Bland annat vill Sportfiskarna att föreskrifterna för så kallad skyddsjakt på enskilds initiativ (som tillåter jägare att under vissa förutsättningar jaga skarv utan att först söka tillstånd) ska ändras så att jakten på fåglarna förenklas när de anländer under våren.

– Som läget är idag gäller den jakten till och med februari, men vi vet att många skarvar kommer efter det. Skulle vi få till jakt i en månad till ungefär så är vår praktiska erfarenhet att man kan använda den möjligheten på ett helt annat sätt, säger Sten Frohm, generalsekreterare i Sportfiskarna.

Organisationen vill också se tydligare riktlinjer från regeringen till länsstyrelserna kring förvaltningen av skarv.

– Regeringen skulle kunna skriva in i regleringsbrevet till länsstyrelsen att den ska ta fram en förvaltningsplan och beskriva hur den ska implementeras och följas upp.

En annan punkt på mötet handlade om att skapa fler pilotområden där forskning och utvärdering av kopplas till den operativa förvaltningen av säl och skarv.

– Både på Västkusten (8-fjordar) och i Stockholms län har man inlett ett arbete med att följa upp resultatet av förvaltningsinsatserna. Vi jobbar för att få till ett sådant i Gävle också, säger Sten Frohm.

Sten Frohm vill gärna se att mer pengar avsätts till förvaltningen.

– Det räcker inte att ha planer. Det måste finnas någon som gör jobbet också. Det krävs inga enorma summor, men det kommer att behövas lite pengar för att betala frivilliga för ammunition, bränsle och kanske en liten peng också. Kan man få till det kan det bli lite fart på det här. Det behöver fungera över tid.

Förutom problematiken kring skarvar och sälar så arbetar Sportfiskarna för att få till en förändring av fiskeförvaltningen i Östersjön.

– Grundproblemet är att man tillåtit ett för hårt fisketryck av sill- och strömmingsbestånden med det storskaliga trålningsfisket under lång tid. Det måste till radikala förändringar om vi ska kunna rädda Östersjöns miljö och fiskbestånd. Det är kanske det viktigaste, men man måste jobba med båda frågorna.