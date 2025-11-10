Satsning på grönare båtliv

Länsstyrelsen har fått bidrag för att öka intresset för miljövänliga drivmedel på sjömackar. Dyviks marina i Österåker kommer att fungera som en konceptmack.

Länsstyrelsen i Stockholm har fått 400 000 kronor från Havs- och vattenmyndigheten för ett projekt som ska främja miljövänliga drivmedel i skärgården. Utgångspunkten är att Dyviks marina i Österåker, som redan idag säljer fossilfri diesel (HVO100) och miljövänlig bensin (alkylat), ska fungera som en konceptmack. Tanken är att hitta en mack även i södra och norra delen av skärgården som kan erbjuda miljövänliga drivmedel.

– Jag kommer fokusera på Dyvik och jobba kring deras beslut kring miljö- och klimattänk. Det är idag väldigt få sjömackar som erbjuder alkylat och HVO100. Det här handlar om att lyfta frågan och att visa att det finns en efterfrågan för den här typen av drivmedel. Vi skulle vilja få fler mackägare att byta ut det sämre bränslet till något som är så bra som det kan vara i dagsläget, säger Patrik Cederlöf, som jobbar med skärgårdsfrågor på länsstyrelsen.

Patrik Cederlöf tror att det finns ett intresse bland många båtägare att använda mer miljövänliga drivmedel, men att det också handlar om mer information.

– Jag har tänkt göra karta på både öst- och västkusten över vilka mackar som erbjuder dessa drivmedel och försöka argumentera för varför man ska välja dem. Vi kommer lägga upp informationen på hemsidan ”Sluta Tanka Havet”, men även sprida den på andra sätt. Vi ska även titta på var det kan finnas laddmöjligheter för el-båtar. Det är inte många mackar i dagsläget men vi tar med det i alla fall på kartan, säger Patrik Cederlöf.

Att få fler mackar i skärgården att investera i nya bränslen kan bli en utmaning.

– Vi kan i alla fall berätta att det går att sälja och berätta vad diesel och bensin gör med miljön. Dyvik är en marina som fungerar och om de kan borde fler kunna.

Alkylat är en renare form av bensin som släpper ut betydligt mindre skadliga ämnen vid förbränning. HVO100 är en fossilfri diesel som minskar utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel. Havet tar upp en stor del av den koldioxid som vi släpper ut.