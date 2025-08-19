Sea Club får nobben på Sandhamn

Bostadsrättsföreningen Sandhamn Sea Club får inte göra om delar av sin stora hotellbyggnad till bostäder. När bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö tog upp ärendet den 22 juli blev svaret ett tydligt nej.

Föreningen hade ansökt om att ändra användningen av fastigheten Eknö 1:902, från enbart hotellverksamhet till även fritidshus, bostadshus eller lägenheter. Men nämnden anser att planerna strider mot gällande detaljplan, som bara tillåter hotellverksamhet och personalbostäder kopplade till den.

– Sandhamn Sea Club sökte förhandsbesked för ändrad användning till bostadsändamål för vanliga bostäder, vilket inte är förenligt med detaljplanen, skriver Peter Heeb, bygglovshandläggare och miljöinspektör, i ett mejl.

I sin motivering lyfter kommunen att det redan finns bostäder som är tänkta för hotellets personal, och att de kan användas utan att något i planen ändras. Att istället göra om delar av hotellet till privata bostäder skulle, enligt nämnden, ändra områdets karaktär och på sikt öppna dörren för fler förändringar.

– De kan ändra detaljplanen, skriver Peter Heeb som svar på frågan vad Sandhamn Sea Club kan göra för att få igenom en ändring i framtiden.

Även Försvarsmakten säger nej. Fastigheten ligger inom ett område som påverkas av buller och andra risker från Korsö skjutfält, och enligt Försvarsmakten riskerar fler bostäder att på sikt skada möjligheterna att bedriva militär verksamhet.

”Åtgärden riskerar påtaglig skada på riksintresset för totalförsvarets militära del,” står det i beslutet.

Från grannhåll har det också höjts en varningsflagga – vattentillgången på ön är redan ansträngd. Vid midsommar uppstod akut vattenbrist, och fler boende skulle kunna förvärra både vardagsförsörjningen och brandskyddet.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län inom tre veckor från det att föreningen tagit del av det.

Irma Burmester