Sexbrott på Berga fall för DO

En kvinna som förra sommaren utsattes för sexuellt ofredande på Berga regementsområde har anmält Försvarsmakten till Diskrimineringsombudsmannen för att inte ha utrett händelsen.

Det sexuella ofredandet skedde kvällen den 29 maj och morgonen den 30 maj 2024 när en överraskningsfest hölls för kvinnan och hennes kollega som skulle byta arbetsplats. En arbetskamrat till kvinnan riktade under kvällen och följande morgon mellan 20-30 sexuella inviter till kvinnan som tydligt markerade att hon inte var intresserad. Han ska även blottat sitt kön för kvinnan samt tagit henne på rumpa och bröst. Mannen dömdes den 11 juni i år till 30 000 kronor i böter samt 14 000 kronor i skadestånd för sexuellt ofredande. Bötesbeloppet sattes ner till hälften eftersom rätten ansåg det som sannolikt att mannen skulle avskedas efter händelsen.

Mannen som dömdes för sexualbrott fortsatte efter händelsen sin anställning inom Försvarsmakten och genomförde internutbildningar, även efter att domen fallit, något kvinnan menar att HR-chefer kände till. Den 18 augusti togs han ur tjänst och sade därefter upp sig. Kvinnan anmäler nu Försvarsmakten till Diskrimineringsombudsmannen. Hon menar att Försvarsmakten efter fällande dom inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier samt att chefer läckt information om hennes utredning.

Maja Hansson, kommunikationschef vid Stockholms amfibieregemente, säger att hon inte kan kommentera enskilda ärenden, men att man generellt gör en individuell prövning efter att en dom vunnit laga kraft.

– Bedömningen utgår från brottets art, omständigheterna i det enskilda fallet, påföljden och vilken befattning personen har. Om brottet anses oförenligt med fortsatt anställning kan det leda till uppsägning eller avsked. För allvarliga brott, särskilt sexualbrott, är utgångspunkten att en fortsatt anställning normalt inte är förenlig med Försvarsmaktens värdegrund och säkerhetskrav. Där gäller lagen om offentlig anställning, där alla fall prövas individuellt.