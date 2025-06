Sjöfartsverket varnar för GPS-störningar

Sjöfartsverket varnar för stora störningar i systemen för satellitnavigering i stora delar av Östersjön och uppmanar de som befinner sig på sjön att vara extra uppmärksamma.

Sjöfartsverket har under en tid fått in många rapporter om störningar av satellitsignaler för GPS (GNSS) i större delen av Östersjön. Det påverkar bland annat digitala sjökort och applikationer till läsplattor eller telefoner. Sedan i maj har myndigheten varnat sjöfarten för störningarna genom navigationsvarningar. De som befinner sig till sjöss uppmanas att vara extra uppmärksamma. Sjöfartsverkets tips är att alltid ha alternativa metoder till elektroniska sjökort för att bestämma positionen på vattnet. Det kan exempelvis handla om passageavstånd med radar eller visuell bestämning med hjälp av bäringar till sjömärken. Ett uppdaterat sjökort bör finnas i båten. Aktuella navigationsvarningar kan följas via VHF-radio eller på Sjöfartsverkets hemsida. Sjöfartsverket anger ingen förklaring till störningarna.