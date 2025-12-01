Skärpta regler gör vildsvinsjakt svårare

Förutsättningarna för vildsvinsjakten på södra Ljusterö försämrades drastiskt i somras, när det blev svårare att få tillstånd för eftersöket. Det menar Leif Andersson, jaktledare i området.

– Vi har jagat vildsvin här i tio år och haft skottlossningstillstånd för att bedriva eftersöksjakt även inne i tätbebyggda områden. Helt plötsligt lämnar polisen inte ut sådana tillstånd längre. Av drygt 350 fastigheter fick jag bara ett godkänt när de skulle förnyas, säger Leif Andersson.

Eftersöksjakten är en central del av det så kallade Vildsvinsuppropet, där runt 300 fastigheter ingår. Leif Andersson är tidigare kommunjägare och har varit den som kallas ut när skadade djur måste spåras och avlivas, men utan tillstånd att bära vapen i området blir arbetet i praktiken omöjligt.

– Jag får spåra, men inte avsluta. Vi har klarat oss utan skadeskjutningar hittills, men det är bara en tidsfråga innan det händer. Det här gör att vi inte kan hålla bort grisarna från tomterna, säger han.

Södra Ljusterö har haft ett högt jakttryck och bara sedan 1 juli har över hundra vildsvin fällts. Förra året sköts 179. Samtidigt har två goda ekollonår bidragit till att fler kultingar överlevt, och skogsavverkningar har drivit djuren närmare bebyggelsen.

Leif Andersson är kritisk till politiska utspel om skottpengar och andra åtgärder som han menar saknar förankring hos de som faktiskt arbetar med frågan.

– Säkerheten kommer alltid först. Om man lockar ut folk på små marker blir det vilda västern. Det vi behöver är att få tillbaka möjligheten att bedriva säker jakt där grisarna faktiskt befinner sig, säger han.

Han hoppas nu att polisens rutiner ses över så att jägare med dokumenterad erfarenhet åter kan få tillstånd att arbeta effektivt.

– Vi kämpar på. Men utan skottlossningstillstånden blir det väldigt svårt att hålla vildsvinsstammen på en hanterbar nivå.

Polisens tillståndsenhet skriver i ett mejl:

“Polismyndigheten har fått kännedom om ett domstolsbeslut från förvaltningsrätten där en person avsett att skjuta i ett bostadsområde och fått avslag från Polismyndigheten. Vi har fått nya riktlinjer vad gäller handläggningsrutiner efter domstolsbeslutet.

Ovan kan vara orsaken till att bedömningarna på senare tid har upplevts som hårdare. Den aktuella händelsen har medfört ett behov av striktare platskontroller, vilket i sin tur kan bidra till en mer restriktiv tillståndsprövning än tidigare.”