Skräpigt sedan kommunen sålde Fjärdlång

Avstängt vatten, överfyllda soptunnor och skräpiga dass. Besökare på Fjärdlång under sommaren har klagat över skötseln av det stängda vandrarhemmet och campingplatsen på öns södra del.

Fastigheten såldes av Haninge kommun i början av året. Beslutet överklagades och affären drog ut på tiden.

Det innebar i sin tur att nya ägaren, Vitsgarn seglarskola, inte kunde få tillträde innan sommaren.

Därmed har varken vandrarhem, stugor och camping varit i drift under sommarmånaderna och ingen personal varit på plats och skött den dagliga tillsynen.

– Vi har nu kontaktat SRV (kommunens avfallsbolag) och påtalat problemet med överfyllda soptunnor med mer och de har lovat åtgärda detta omedelbart, säger Rasmus Sandsten, presschef på Haninge kommun.

Tjänstemän från kommunen besökte fastigheten under mitten av juni, inför köparens tillträde av fastigheten och planering för sommaren. Det uppmärksammades då att det var stökigt på fastigheten.

– Sedan dess har den tidigare arrendatorn tagit hand om en del skräp som lämnats kvar, och kommunen har beställt sophämtning av tre soptunnor under sommaren fram till vecka 34, säger Rasmus Sandsten.

– Det är de soptunnorna som nu verkar vara överfulla.

Förutom soptömningen ska markerna patrulleras varje vecka under sommaren och gräset ska klippas med samma frekvens som förra sommaren, enligt Rasmus Sandsten.

– En ytterligare större städning med containers och maskiner kommer att göras under sensommaren, tillägger han.

Vattnet har varit avstängt sedan länsstyrelsens beslut om att kommens avsaltningsanläggning behövde flyttas 2024.

– Det är upp till den nya ägaren till fastigheten att hitta en lämplig placering i samråd med länsstyrelsen, säger Rasmus Sandsten.

Den 17 februari i år beslutade kommunfullmäktige i Haninge att sälja fastigheten på södra delen av Fjärdlång till Vitsgarn seglarskola.

Tanken är att seglarskolan från och med nästa år ska använda byggnaderna till sin verksamhet. Försäljningen överklagades till förvaltningsrätten. Den som överklagade menade att seglarskolans planerade nyttjande av byggnaderna strider mot naturreservatets föreskrifter.

Förvaltningsrätten prövade aldrig frågan i sak, eftersom personen som överklagat inte var bosatt i kommunen. Försäljningen av fastigheten på Fjärdlång vann laga kraft den 2 juni.

Seglarskolan räknar med att få tillträde till fastigheten i höst.