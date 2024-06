Skyltkaos i sjötrafiken

Under de senaste veckorna har informationstavlorna på Strömkajen och i Vaxholm saknat information, eller visat felaktig information. Det har vållat irritation bland såväl resenärer som ombordpersonal, som fått hantera många frågor.

En resenär som åkte från Strömkajen förra onsdagen vittnar om att det blev rejält dålig stämning när de digitala informationstavlorna på kajen lagt av. Ombordpersonalen på det enda inneliggande fartyget, som hade en liggdag vid kaj för att kunna utföra underhåll, fick ta emot så mycket frågor från förvirrade resenärer att tålamodet till sist brast.

– Vi tappar det till slut, vi blir arga på passagerarna. Det är ju inte rätt, men vi orkar inte. Vi kan stå i timmar och kommer inte därifrån. Det är ohållbart, säger en ombordanställd på en av skärgårdsbåtarna.

När Skärgårdens reporter dagen efter reste från Strömkajen fanns information på skyltarna, men den var delvis felaktig. Bland annat visades fel information om vilka kajplatser som båtarna skulle avgå ifrån.

De bemannade terminalerna på Strömkajen, i Vaxholm och Stavsnäs stängde under lågsäsong 2021 och därefter har de i Vaxholm och Stavnäs stängt permanent, men nytt för i år är att även terminalen på Strömkajen är obemannad även under högsäsong. Det är fel, tycker ombordpersonalen.

– Skicka då åtminstone ner värdar till kajen som kan orientera folk.

Elin Lindström, presskommunikatör på regionens trafikförvaltning, skriver i ett mejl:

– Det stämmer att det tidvis har varit problem. Första gången hade vi tekniska problem med skyltarna som tog ungefär ett och ett halvt dygn att åtgärda. Då slutade skyltarna fungera den 14 maj och det var åtgärdat den 16 maj. Nu har det varit problem med skyltarna sen i början av den här veckan och det planeras att åtgärdas i morgon fredag (förra fredagen, red.anm.).

Tidigare fanns bemannade terminaler på flera platser, kommer någon av dessa att bemannas i sommar?

– Det kommer inte att finnas några bemannade terminaler i sommar. Det kommer dock att finnas flexibel bemanning i trafiken som arbetar under sommaren och som kan hjälpa till att guida resenärer. Det finns alltså personal som går att sätta in om det exempelvis skulle uppstå problem med digitala skyltar under sommaren och resenärer behöver hjälp att hitta rätt, skriver Elin Lindström, och fortsätter:

– Personalen på terminalen har framför allt fungerat som turistvärdar och besvarat frågor som inte har med Waxholmsbolagets trafik och utbud att göra. Vi vet att de vanligaste frågorna som personalen får in som rör vår verksamhet är varifrån båten går och var man kan köpa biljett. Denna information finns också på plats på fasta anslag och digitala skyltar.

– Skulle man ändå ha svårt att hitta information kan man också ringa kundtjänst som har öppet dygnet runt. Det finns dessutom besättningspersonal som kan svara på exempelvis biljettfrågor – det ingår i deras arbetsbeskrivning att svara på frågor från resenärer. I ett ansträngt ekonomiskt läge i regionen är det inte en försvarbar kostnad att behålla fast bemanning av terminalerna när efterfrågan har varit så pass liten. Vi ser därför att en mer flexibel bemanning är ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ.