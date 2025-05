SL-biljetter gäller året runt till Vaxholm

Sedan den 30:e april kan man resa på sitt SL-kort från Strömkajen till Vaxholm – även under högsäsong och på alla båtar. Det går också att åka med ö-kort och Waxholmsbolagets biljetter på den tidigare pendelbåten 83. Skärgården hängde med på premiärdagen.

Den 29:e april upphörde möjligheten att resa med sitt SL-periodkort i Waxholmsbolagets trafik, något som gällt under lågsäsong sedan 2018, för denna gång. Men redan dagen efter trädde en ny förändring i kraft. Från och med nu kan man resa på alla sorters SL-biljetter på Waxholmsbolagets fartyg på sträckan mellan Strömkajen och 43 bryggor ut mot Vaxholm med omnejd – ett så kallat “SL-område”. Sedan tidigare har man kunnat åka med SL-biljetter på pendelbåtslinje 83, som nu införlivas i Waxholmsbolagets trafik och blir linje 4.

– Parallellt gäller också Waxholmbolagets biljettsystem ombord. Så har du till exempel ett ö-kort så kan du nu åka med betydligt fler avgångar än tidigare. Du har möjlighet att köpa den biljett som passar bäst, säger Tommy Harlin, affärsförvaltare på regionens sjötrafikavdelning. Han har smitit ombord m/s Sjöbris strax innan losskastning för att kolla att saker och ting fungerar som de ska.

Men helt okomplicerat är det inte denna första dag. Det råder bland annat viss förvirring hos såväl resenärer som besättning om vilka biljetter som gäller, vid vilken avläsare de ska blippas och hur de sedan ska kontrolleras.

– Det är väl som med alla system, rörigt i början men det kommer nog att sätta sig, säger Max Wörmann, besättningsman. Han och kollegan Moa Johansson har framförallt funderingar kring hur de ska kontrollera biljetter för avstigande, eftersom någon fysisk sådan inte lämnas ut till den som bara blippar sitt SL-kort mot en läsare ombord.

– Idag har det gått ganska bra eftersom det är lugnt ombord. Men på midsommarafton, när alla båtar är smockfulla och det är cyklar och väskor och allt, då måste vi vara två ute vid landgången och kan inte hålla koll på om folk blippar eller inte.

Cajsa Sjöbeck, presskommunikatör på trafikförvaltningen, förklarar:

– Om man köper en Waxholmsbolagetbiljett via SL-appen, så behöver man blippa mobilen mot Waxholmsbolagets biljettläsare ombord. Då skrivs avstigningslappen ut via den. Om man istället väljer att köpa en Waxholmsbolagetbiljett ombord på fartyget via deskkontoret så ska besättningen ge resenären en Waxholmsbolagetpappersbiljett efter genomfört köp. Att blippa SL-kort mot SL-biljettläsare eller Waxholmsbolagets biljettläsare ger ej någon pappersbiljett. När man kliver av ett fartyg som gått inom det område som även kräver en Waxholmsbolagetbiljett, så kan besättningen kontrollera vid avstigning vilka som faktiskt lämnar en pappersbiljett eller inte.

En som är positiv till förändringen är resenären Annika Bagge. Hon pendlar mellan Nacka strand och Lilla Saxaren.

– Det blir ju billigare för mig. Normalt är det taxa tre eller fyra. Nu kan jag åka på SL-kortet, som jag ändå har, fram till Vaxholm. Det är fantastiskt, vi ska nyttja vattnet mer!

Waxholmsbolagets app går i graven

Waxholmsbolaget och SL konsolideras på flera sätt än genom taxorna. Nu samlas all reseinformation i SL-appen och Waxholmsbolagets app avvecklas.

Sedan den 28 april är Waxholmsbolagets app inte längre i bruk. Framöver kommer all trafik- och biljettinformation att finnas i SL-appen. Anledningen är att avtalet med leverantören av Waxholmsbolagets app har gått ut, men fördelarna med en gemensam app är flera, menar Elin Lindström, presskommunikatör på trafikförvaltningen:

– Det blir lättare för resenärerna att få en samlad bild av resan med kollektivtrafiken i länet. Waxholmsbolagets enkelbiljetter säljs dessutom redan i SL-appen och den funktionen har inte funnits i Waxholmsbolagets app. Redan sedan tidigare har det gått att söka resor med både Waxholmsbolaget och SL i SL-appen, medan SL-resorna inte har funnits med i Waxholmsbolagets app.

Hon fortsätter:

– Det kommer också att vara möjligt att bygga vidare och utveckla nya, mer personaliserade lösningar med en gemensam app. Med en och samma lösning blir utvecklingsarbetet mer kostnadseffektivt och enhetligt.

Beskedet har mötts av blandade reaktioner bland resenärerna. En som berörs av förändringen är Caroline Sandberg. Utöver att hon är rörelsehindrad och använder elrullstol är hon svårt pälsdjursallergisk, och kan inte parkera på handikapplatserna på alla fartyg eftersom de ofta är belägna i djuravdelningen. Därför är hon beroende av att i förväg veta vilket fartyg resan går med.

– Vad gäller tillgänglighet blir det mycket sämre. Waxholmsbolaget hänvisar till hemsidan och tidtabeller men de är svåra att läsa av från telefonen, säger hon.

Detta är något som ska åtgärdas, enligt trafikförvaltningen.

– Inledningsvis kommer inte fartygsnamnen att synas i SL-appen, som de har gjort i reseplaneraren i gamla appen. Det är en omtyckt tjänst, men där bakomliggande tekniska lösningar inte stöder det i nuläget. Trafikförvaltningens utvecklare jobbar på att det här ska komma in i reseplaneraren så snart som möjligt, säger Elin Lindström.

En annan funktion som flera efterfrågar är den realtidskarta som funnits i WÅAB-appen, där man kunnat se var på rutten fartyget är:

– Det finns realtidspositioner i SL-appen så resenären kan se sin båt i realtid. Denna funktionalitet kan användas redan idag; exempelvis kan resenären följa favoritmarkerade fordonspositioner på karta under ’Avgångar’ i SL-appen. Eller så kan resenären se realtidspositioner i reseplaneraren. Det finns däremot ingen plan på att i närtid ta in en karta som visar alla båtar/fordon samtidigt.