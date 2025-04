Snart startar årets säljakt

Den 20 april drar årets säljakt igång. Totalt 1 400 sälar får fällas i årets licens- och skyddsjakt i Östersjön och Västerhavet, fördelade på två perioder.

1 000 gråsälar får fällas i Östersjön i år, varav 110 i Stockholms län, har Naturvårdsverket beslutat. Jakten delas upp på två perioder, en från 20 april till 20 maj samt 6 juni till 14 september där kvoterna fördelas länsvis, samt en period från 15 september till 15 januari 2026 i en gemensam nationell kvot.

– Vi har gjort en avvägning mellan de yttranden som kommit in och tidigare erfarenheter av jakt på gråsäl. Till exempel rapporteras det under vår- och sommarperioden flest skador orsakade av säl inom yrkesfisket, men det behöver även finnas utrymme för jakt under hösten, för att skydda höstlekande fiskbestånd. En gemensam kvot under andra perioden möjliggör även att den totala kvoten fylls, säger Christine Aminoff, handläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

För vikare och knubbsäl får 200 av vardera art fällas inom ramen för skyddsjakt. Under 2024 fattades inget generellt beslut om skyddsjakt utan ansökningarna hanterades enskilt.

– Med ny kunskap om beståndsutvecklingen, bland annat en uppdaterad uppskattning av antalet vikare i Bottenviken och att populationstillväxten av knubbsäl på västkusten tycks stabiliserats, ser vi nu att skyddsjakt är möjlig, säger Christine Aminoff.

Förändringar mot föregående år är att knubbsäl inte längre får jagas söder om Helsingborg, för att skydda den sydvästra Östersjöpopulationen, samt att jaktområdet för vikare utökas till Gävleborgs län, där sälskadorna ökat.

Enligt Sven-Gunnar Lunneryd, sälforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är dock kvoterna ännu för små:

– Tilldelningen är bättre än i fjol, men det räcker inte. I våra gemensamma vatten finns upp emot 130 000 sälar och hälften befinner sig i svenska vatten. Vi skulle utan problem kunna halvera sälpopulationen utan risk för utrotning. Då hade vi också kunnat mäta effekten och sett vilken nytta det gjort för fiskbestånden, säger han till tidningen Jaktjournalen.