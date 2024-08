Snart tar stiftelse över gruvan i Ytterby

Det återstår fortfarande en del praktiskt arbete men till sommaren 2026 räknar Sven-Olof Kviman, ordförande i stiftelsen Ytterby Gruva, med att allt ska vara klart och att stiftelsen kan ta över marken tillsammans med övriga kringboende.

– Syftet är att visa upp det vetenskapliga undret som hände under 1800-talet när våra kemister analyserade fram åtta nya grundämnen. Det är det som är det stora, säger han.

I år fick Stiftelsen Ytterby gruva klartecken från kommunen att de ändrar detaljplanen som innebär att man tar över Fogdekontoret vid gruvan medan resten av området görs till en gemensamhetsanläggning som drivs som en samfällighetsförening tillsammans med de kringboende. Då kan arbetet med marknadsföring och att leta sponsorer dra i gång på riktigt, menar Sven-Olof Kviman som är ordförande i stiftelsen.

– Utöver att informera om det här vetenskapliga undret så vill vi göra området trevligare för folk att komma dit, med uteplatser så man kan sitta uppe på den här fantastiska toppen av berget och se ut över inloppets Vaxholm. Sedan vill vi ordna så att till exempel universiteten kan komma ut och jobba under tak på ett ställe vi ska fixa till. Vi ska ordna så att det området blir mysigare, säger han och lägger till:

– Sedan är det viktiga att vi genomför vår information via hemsidan som de flesta tycker är jättebra, och även genom guidade visningar. Det kommer vi fortsätta med.

Under sommaren stängde Fortifikationsverket den 500 meter långa tunneln som går från Trälhavet fram till gruvschaktet då man ansåg att det fanns risk för brand, något Sven-Olof Kviman finner märkligt med tanke på att den använts under de senaste 20 åren. Även fast själva gruvgången varit stängd har man kunnat genomföra ett antal visningar för 15-30 personer per tillfälle. Sommarens sista guidade tur är den 25 augusti.

John Gimling text