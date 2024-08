Sommarens hjältar

Sommaren 2020 levde jag som säsongsarbetare. Gick upp halv sex på morgnarna, paddlade till grannön, gjorde i ordning frukost, städade toaletter samtidigt som jag tog emot bokningar för dagens paddlingar.

Efter frukosten dröjde jag mig ofta kvar och hjälpte till att plocka disk och bära ut mat till lunchgästerna. Ibland tog jag även några timmar på kvällspasset.

Arbetsdagarna låg runt tolv timmar. Tempot var högt. Förutom service lyfte jag tonvis med alkohol och andra varor.

En sommar fick räcka. Tempot var nära att knäcka mig. Men sommaren 2020 lärde mig att respektera de unga säsongsarbetare som fyller destinationerna runt om i Stockholms skärgård.

Under närmast fältliknande former utför de ett hårt arbete, under långa arbetsdagar. Privatliv och avskildhet är bristvaror på öar med begränsade boendeutrymmen. En egen toalett och dusch är något som de flesta säsongsarbetare bara kan drömma om.

Gäster dyker upp lite när som helst och vill ha hjälp eller service.

Visst varierar kompetens och motivation bland de unga människor som utgör majoriteten av säsongspersonalen, men efter att ha varit mitt inne i verksamheten en säsong och lite vid sidan om fyra säsonger är jag imponerad av det arbete som utförs mitt i stressen.

Dessutom har jag aldrig upplevt en sådan blandning av nationaliteter, åldrar och personligheter som jobbar så hårt tillsammans.

Förutom att hålla den dagliga verksamheten i gång är sommarpersonalens hårda arbete en förutsättning för att skärgården ska kunna etablera sig som ett högklassigt, internationellt turistmål.

I rapporten Ö- och skärgårdsturism under pandemin (Södertörns universitet, 2022) nämns platsen och god mat som två viktiga faktorer för gästerna. Men viktigaste för besökarna är trevligt bemötande och engagemang från personalen.

Utan säsongsarbetarna skulle sommar-Sverige stanna och skärgårdskrogarna inte kunna ta emot det stora antal gäster de gör under högsäsongen.

Det delas ut priser till höger och vänster inom besöksnäringen. Det är ”Årets krögare”, ”Årets hotelldirektör”, ”Årets sommelier” och så vidare.

Personligen anser jag att det är dags att belöna ”Årets säsongsarbetare”.

Det är sommarens verkliga hjältar i skärgården.