Spännande intriger på Blidö i ny deckare 

Nu är författaren och Blidöbon Lotta Sundin aktuell med sin tredje deckare i serien som utspelar sig i hennes eget sommarparadis. I böckerna har berättelserna fått hämta inspiration från verkligheten; i den nya ”I djupet dolt” kretsar berättelsen kring sandkilen Helmi, Blidö Brygga & Bistro, marinarkeologi och sjunkna vrak.

I tre böcker har läsarna fått lära känna journalisten Laura Svärd och kriminalinspektör Nils Karlén som tillsammans löser mysterier i skärgården runt Blidö. I den första boken, ”I hennes skugga”, hittar Laura Svärd en död kropp i havet och blir själv misstänkt för mord. I uppföljaren ”I profetens spår” är handlingen placerad runt ett center för självutveckling på ön, där ett mord sker och journalisten dras in i en härva av bedrägerier, svartsjuka kvinnor och upprörda öbor.

I den tredje och nu aktuella boken ”I djupet dolt” hittas en framstående affärsman mördad vid Blidös padelbana samtidigt som Laura Svärd skriver reportage om vrakplundring. Blidös kända sandkil Helmi har också en central roll i berättelsen – precis som i verkligheten har ett renoveringsbehov uppstått, men i den fiktiva storyn uppstår en spännande intrig då finansiären visar sig inte ha helt rent mjöl i påsen.

När Lotta Sundin under researchfasen fick vetskap om Helmis renovering tyckte hon att det var en utmärkt grundpremiss för hennes berättelse. Hon har även låtit sig inspireras av att båten har en vänförening, Helmis Vänner.

– Men jag har istället skapat den fiktiva ”Helmis stödförening” för att det inte ska kopplas ihop med några riktiga människor. Det är en avvägning man alltid får göra när man skriver, för man vill gärna ha med riktiga miljöer och platser, men samtidigt inte komma för nära verkligheten så att någon känner sig utpekad. Speciellt som persongalleriet i deckare ofta består av mördare och mordmisstänkta, skrattar Lotta Sundin.

I boken förekommer även restaurangen Blidö Brygga & Bistro, Blidös idrottsplats och det fiktiva området Skogsnäs, som skapats med Eknäs, på Blidös norra udde, som förebild.

Lotta Sundin har varit fritidsboende på Blidö och tillbringat somrar och helger på ön under hela sitt liv. Att hon placerat sina berättelser och tagit intryck just härifrån tycker hon därmed är ganska naturligt. Den vackra skärgårdsmiljön som plötsligt drabbas av någonting ondskefullt är som bekant också ett populärt grepp inom deckargenren.

– Ja, jag tror att det är någonting med den här idyllen, när någonting hotar den måste det lösas för att idyllen ska kunna återuppstå. För mig handlar det också om att jag älskar den här miljön, och det är mycket lättare att skriva om någonting man känner för och känner till, säger Lotta Sundin.

Vad har då Blidöborna själva tyckt om att få sin bygd omskriven i deckarserien?

– De som jag hört från tycker bara att det är jätteroligt. Vissa kanske kommer att bli lite besvikna på den senaste bokens inläsare, då hon uttalar vissa ortsnamn fel. Men om de tycker att det är för jobbigt kan de ju alltid läsa e-boken, eller så får de stå ut och glädjas åt att det i allafall handlar om deras egen hemmiljö, säger Lotta Sundin.