Stora svängningar i händelserikt 2024

KRÖNIKA. Ett händelserikt nyhetsår i skärgården är till ända. En röd tråd har varit svårigheter för våra skärgårdsbutiker. I februari gick Guns livs på Nämdö i konkurs, i april berättade vi om en stöldvåg mot den obemannade butiken på Tynningö, på Möja har det varit struligt med transporter och nu i slutet av året så drabbas butiker av kostnader för att skicka matkassar mellan öarna. Samtidigt har ju Guns livs hunnit öppna igen under året, butiken på Möja fått godstransporter och butiken på Runmarö har förlängt öppettiderna genom att hålla den obemannad kvällstid.

Förutom butikerna sticker skärgårdstrafiken ut. Det har inträffat flera allvarliga händelser, som lyckligtvis inte orsakat några personskador. Att Statens haverikommission utreder två olyckor med passagerartrafik i skärgården under samma år har aldrig hänt tidigare, i alla fall inte om man går så långt tillbaka i tiden som SHK:s digitala arkiv sträcker sig. Däremot tycks inte antal mindre allvarliga olyckor ökat, snarare tvärtom. En ny pendelbåtslinje från Värmdö in till Stockholm har startat och Ekeröbor har kunna ta sig snabbare in till stan genom elbåten Nova. Försöket med Nova kommer att utvärderas nästa år, det är oklart när eller om den kommer att finnas i trafiken i framtiden. Nästa upphandling tycks gälla linje 80 mellan Nybroplan och Ropsten. Trafikstarten sker 2027 och linjen skulle kunna passa Nova som en hand i handsken, men Regionen har samtidigt hittills inte visat något större intresse av mindre fartyg, så var det slutar återstår att se. Uppenbart är att Nova, trots avsaknad av kaffeservering, varit populär.

En av de största nyheterna i skärgården måste väl vara att en entreprenör utsetts för att bygga två byar, en på Svartsö och en på Möja, något som många kämpat länge för att få till. Det handlar om ett 60-tal bostäder totalt. Fler permanentboende har varit en stark önskan från många öbor länge, Men säg den glädje som varar länge, nu har ett antal personer som kallar sig Svartsögruppen vänt sig till kommunen med yrkande på att projektet avbryts. Oavsett vad man tycker om saken så har

politikerna inom Värmdösamarbetet med sitt skärgårdspaket inte enbart levererat vackra ord utan också konkreta åtgärder. Samtidigt är det turbulent inne på kommunhuset i Gustavsberg, där chefer slutar på löpande band. Entusiasmen för demokrati tycks inte lika stark som den för skärgården. Med hopp om ett händelserikt 2025 fyllt med positiva nyheter önskar redaktionen läsarna ett gott nytt år!