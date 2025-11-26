Struligt med nya vägfärjan

Problemen med den nya vägfärjan Alvaret som ska trafikera Ljusteröleden fortsätter. Först försenades leveransen från varvet flera gånger, därefter har fartyget fått vänta på dispenser för att kunna genomföra tester. Förhoppningen är att den ska tas i trafik till sommaren 2026.

Efter förseningar anlände den elektriska vägfärjan Alvaret till Ljusterö färjeläge den 11 augusti. Efter stora problem med nuvarande färjan Frida är det många resenärer som länge väntat på Alvaret. Ägaren av fartyget, det holländska varvet Holland Shipyard Group, genomför just nu en rad olika tester. Bland annat med systemen för energisnål drift, autopilot och automatisk laddning och förtöjning. När testerna är klara ska fartyget tas över av Trafikverket Färjerederiet. Men Skärgårdens granskning visar att det holländska varvet drabbats av ytterligare förseningar på grund av att man inte förstått vilka tillstånd som krävdes för att använda fartyget i Sverige. När färjan kördes till Ljusterö fick Transportstyrelsen in en anonym anmälan om att varvet körde fartyget utan dispens från kravet på lots. Detta tycks bekräftas i ett mejl till Transportstyrelsen där den holländske projektledaren endast säger att fartyget guidades av ett annat fartyg. Det framgår inte att någon lots använts. Skärgården har frågat Transportstyrelsen om varvet brutit mot lotsplikten utan att ha fått något svar.

– Den information vi fick till oss indikerade att ägaren till Alvaret planerade verksamhet där det finns krav på lots. Av den anledningen valde Transportstyrelsen att informera om lotsplikten. Det ledde i sin tur till att en befälhavare ansökte om tillfälligt undantag från lotsplikten (tillfällig lotsdispens), skriver Joakim Lindström på Transportstyrelsen i ett mejl.

Först i oktober, två månader efter att färjan kommit till Ljusterö, fick varvet dispens för att köra utan lots i området Östanå färjeleäge – Östra Saxarfärden samt att köra till Tenö varv. Däremot har varvet ännu inte fått dispens för att göra tester på sträckan Vaxholm-Rindö, vilket man ville. Abisko, systerfärja till Alvaret, är under konstruktion och planeras att trafikera Rindöleden.

I ett mejl till Transportstyrelsen framgår att varvets projektledare Rens Gerritsen inte känt till svenskt regelverk. ”det är omöjligt att följa kraven om ingen berättar vilka de är. Vi är mer än villiga att följa lokala regler och förordningar”, skriver han bland annat.

Att följa lotsplikten är ett befälhavaransvar. Den som bryter mot den kan åtalsanmälas.

Färjerederiet skriver i ett mejl till Transportstyrelsen att man upplåter färjelägen till varvet, men att alla förflyttningar av fartyget är varvets ansvar.

– Färjerederiet bevakar leverantörens färdigställande av fartyget och rederiet arbetar aktivt inför mottagandet av Alvaret. Målbilden är att hon går i trafik till sommarsäsongen 2026. Sedan tillstånden från svenska myndigheter kommit på plats så går intrimningen enligt plan, säger Ellen Norrgård, ny chef på Färjerederiet sedan 17 november.

Skärgården har sökt varvets projektledare.