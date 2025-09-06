Succé med fest i en val

I lördags arrangerades för första gången festivalen ”Fest-i-valen” på Svartsö, ett arrangemang med lokala konstnärer och musiker som lockade många besökare.

Trots att festivalen anordnades för första gången, utanför högsäsong och med endast lokal marknadsföring lyckades arrangörerna locka ungefär 150 betalande besökare till Molins lada på norra Svartsö.

– Det gick så bra, vi är supernöjda, vi hade räknat med ungefär 100 personer, säger Lotten Andersson, en av arrangörerna.

Under festivalen kunde besökarna bland annat se en förställning av dockteatern Tittut, ta del av utställningar från olika konstnärer, tatuera sig och lyssna på flera band som uppträdde, alla med lokal anknytning.

– Vi tyckte det vore kul att göra en festival för öarna i det här området. Ingmarsö och Svartsö är som ett eget samhälle, det blir en mötesplats för folk att träffas i ett nytt sammanhang. Det är också roligt att vi inte behöver leta duktiga konstnärer och musiker så långt utanför våra öar.

Varför valde ni att hålla festivalen så sent på säsongen?

– Vi vill som många andra förlänga säsongen och ville testa att ha den sent i augusti. Att så många kom är ett tecken på att det var lyckat.

Hur kom ni på namnet fest i valen?

– Det är så roligt att tänka att man har en fest i en val. Entrén till ladan var ett valgap. Vi undrade varför ingen kommit på det innan, men någon berättade att namnet använts under en studentfest i Linköping för 40 år sedan, men det känns som att vi övertagit namnet nu.

Kommer ni att göra det här igen?

– Ja, vi är redan peppade!