Svår båtolycka utanför Furusund

En person föll i vattnet från en ribbåt utanför Furusund under lördagen och båten fortsatte upp på ön Kilen i hög fart. Skadeläget är oklart.

En privatperson larmade Sjö- och flygräddningscentralen klockan 11:46 på lördagen om en herrelös ribbåt som snurrade runt i hög fart syd om Furusund.

– Vi larmade ut Sjöfartsverkets helikopter, Kustbevakningsflyget, Sjövärnskåren, en lotsbåt och sjöpolisen, säger Daniel Ståleby, Sjö- och flygräddningscentralen.

Den herrelösa båten fortsatte i hög fart upp på ön Kilen, mellan Furusund och Högmarsö.

Pilot 792 från Kapellskär, med skepparen Rasmus Karlsson, var en av enheterna som deltog i sökandet.

– SSRS Räfsnäs anslöt med två enheter liksom Sjöfartsverkts helikopter och ambulanshelikoptern, säger Rasmus Karlsson.

När området söktes av påträffades flera föremål i vattnet som man tror kan ha funnits ombord på ribbåten.

En fritidsbåt hittade en person i vattnet som kördes iland av en enhet från SSRS till den väntande ambulanshelikoptern.

– Vi gjorde allt vi kunde och det var ett bra samarbete mellan alla enheter där alla visste vad de skulle göra. En stor eloge till alla som deltog i räddningsarbetet, säger Rasmus Karlsson.

Enligt vittnesuppgifter ska bara en person ha varit ombord på ribbåten. Skadeläget för personen är oklart.

Texten uppdateras.

Foto: Privat