Unik båt kombinerar fart och forskning

Förra veckan bjöd kappseglingen The Ocean Race in till pressträff i Stockholm. Syftet var att visa upp fartyget Biotherm – en av världens mest avancerade kappseglingsbåtar som befinner sig i Sverige för att delta i Gotland Runt – samt att berätta om den havsforskning man bedriver.

Den högteknologiska kappseglingsbåten IMOCA 60 Biotherm kan segla över 30 knop tack vare sina bärplan som gör att den svävar över vattnet. Aldrig tidigare har en båt av denna kaliber tävlat i svenska vatten men under årets Gotland Runt är det nu dags. Inom The Ocean Race, som 2023 firade femtioårsjubileum, har även miljöfrågorna blivit allt viktigare och idag driver man ett av de största hållbarhetsprogrammen i sportvärlden.

– Eftersom vi i The Ocean Race är väldigt nära havet, får vi stor en respekt för det. Med de stora miljöproblem som finns idag blir det naturligt att vi frågar oss, vad kan vi bidra med som havskappseglare? Det är att bli en röst i världshavet. Sedan första racet 1973 har vi försökt att titta på vad som har hänt med havets temperatur och dess arttillgång. Vi har gått från att vara en kappsegling till att bli en spelare av rang i havsvärlden, vilket känns som en förmån men också en tyngd, för vi gör ett gediget jobb, säger Richard Brisius, ordförande för The Ocean Race.

I The Ocean Race vetenskapsprogram arbetar man med att utbilda både vuxna och ungdomar världen över i havskunskap. I sjutton städer samarbetar man med skolor som får havslära på schemat under ett helt år. Man arrangerar också kampanjer för att skapa medvetenhet kring havets utmaningar och under seglatserna samlar man in havsdata. Båten Biotherm har exempelvis ett unikt mikroskop ombord som tar bilder på plankton, en metod som även kommer att användas under deltagandet i Gotland Runt.

För den franske skepparen Paul Meilhat, som har två kappseglingar jorden runt på sin meritlista, och delar av hans besättning, är det första gången man besöker Sverige.

– Vi byggde den här fantastiska båten 2022 i Italien med målet att segla The Ocean Race jorden runt, vilket vi också gjorde. Det var en otrolig upplevelse. Och det är nog därför jag älskar att segla, för att det finns en fantastisk laganda ombord. Det ger också en möjlighet att träffa människor och besöka nya länder, så jag är tacksam över att få komma hit, säger Paul Meilhat.

Besättningsmedlemmen Amélie Grassi ser fram emot att få delta i Gotland Runt under den kommande veckan.

– Gotland Runt är en bra träningsplats för oss. Jag har aldrig seglat i Östersjön förut, så det är alltid utmanande och spännande att upptäcka en ny arena. Vi längtar till träningsdagarna imorgon och i övermorgon, säger hon.

På frågan om de tror att de har en chans att vinna Gotland Runt, och kanske till och med slå rekordet på drygt 24 timmar, är teamet försiktigt ödmjukt.

– Nja, det beror på vädret. Vi befinner oss i ett lågtryckssystem för tillfället och därför är det inte lätt att förutspå vilken sorts vind vi kommer att ha under loppet. Men visst, om det blåser på bra kan vi nog slå rekordet, säger Amélie Grassi med ett skratt.

Tidigt på tisdagsmorgonen stod det klart att Havsörnen III kom in i mål som andra båt, efter Black Jack som slog fartrekord med en totalseglingstid på 22 timmar och fyra minuter.