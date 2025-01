Unik inblick i livet ombord en vedjakt

Med hjälp av dagböcker från roslagsskepparen August Andersson, förda under 40 års tid, följer Bengt Hermansson vedjakten Sirena av Lännas historia från Furusunds slip till förlisningen i Fållnäsviken och tecknar samtidigt ett stycke svensk sjöfartshistoria.

BOKANMÄLAN

“Vedjakten Sirena av Länna”, Bengt Hermansson, Balkong Förlag

Roslagsskutornas betydelse i skärgården under 1800-1900-talen var stor, i och med det framväxande Stockholm och stadens behov av uppvärmning och byggmaterial. Under åren från 1800-talets mitt och fram till tidigt 1900-tal räknar man med att uppemot 30 båtar per dag, lastade med ved och sand, lade till vid Stockholms kajer. Många av de seglande skutorna motoriserades på 1920-1930-talen, vilket gjorde längre resor upp och ner längs kusterna samt in i Mälaren möjliga.

Sirena var en sådan vedjakt, byggd 1902 på Furusunds slip på Högmarsö av skeppsbyggmästare Elfving, på uppdrag av Johan Fridolf Söderman på Norrmansö i Länna socken. Hans svåger, August Andersson, blev medseglare och förde under fyrtio års tid skeppsdagbok under sina färder.

“Kl 6 seglade vi Vind W-lig så vi tänkte gå igenom kummelström men så seglade vi på ett iskäl och földe med det så att vi kom iland och törnade hade göra till kl 11 innan vi blefvo loss fick göra ut båda ankarena” – så kortfattat kunde till exempel en besvärlig situation i april 1907 beskrivas i loggboken, en av åtta som August Andersson förde under första halvan av 1900-talet och som finns bevarade.

Dessa loggar fångades upp av Bengt Hermansson, tidigare intendent på kulturhistoriskt museum och sedan barnsben sommargäst på Norrmansö. I den nyligen utkomna boken “Vedjakten Sirena av Länna” varvas brottstycken ur dagböckerna och tillhörande kassaböcker med författarens egen research om allt från ägarhistorik till mathållningen ombord.

Anderssons noteringar är huvudsakligen fokuserade på väder- och vindförhållanden, slussningar och bogseringar, reparationer och underhåll samt information om last- och lossningsplatser, säljare och köpare av vedlasterna och diverse ekonomiska transaktioner. Men det bjuds även på insikter i slitet med vedhanteringen och hur liggdagar kunder tillbringas. Sammantaget blir det en unik skildring av livet ombord på Sirena, med dess vedermödor och glädjeämnen.

För den med ett stort intresse av Roslagsskutornas historia, både som fartyg och som kuggar i det svenska handelsmaskineriet, är “Vedjakten Sirena av Länna” ett riktigt guldkorn. Boken finns att beställa från flera av de vanligaste nätbokhandlarna, samt från Balkong förlag.