Vägförbättringar pågår på Yxlan

Just nu pågår ett intensivt arbete för att förbättra vägar och hantering av dagvatten på Yxlan. Arbetet har kommit halvvägs och planeras fortsätta fram till vintern.

Trafikverket genomför just nu en omfattande upprustning av vägar på Yxlan. I våras genomfördes en växtinventering längs vägarna. Både skyddsvärda växter, som olika orkidéer, och invasiva arter som blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jätteloka identifierades. Som ett första steg togs de invasiva arterna bort, vilket kräver noggrann hantering enligt EU-förordningar för att förhindra spridning.

– Det är en ganska krånglig hantering av växter, jord och massor med invasiva arter. Vi skickar det på deponi till en återvinningscentral. Det arbetet syns kanske inte så mycket men det är ett viktigt ansvar som vi har när vi arbetar med vägar och underhåll, säger Pierre Larsson, projektledare på Trafikverket, på myndighetens webb.

Under våren har även diken rensats och fördjupats för att effektivisera dagvattenavrinning. Gamla vägtrummor byts ut mot nya, som har bättre kapacitet och hållbarhet, anpassade för att hantera mer regn och smältvatten i framtiden. Sidotrummor har bytts längs Vagnsundavägen, väg 1046 och väg 1025 till och från färjorna. Under hösten fortsätter arbetet med att byta ut vägtrummorna under vägarna. För att minimera trafikstörningar utförs arbetet nattetid, med kortare avstängningar vid trumbyten.

Framöver kommer asfaltering att ske, inledningsvis av områden med sämre beläggning. Om vädret tillåter kan vissa partier asfalteras redan denna höst. Asfaltering av hela vägsträckan, väg 1046, inklusive från bussvändslingan till färjelägena på väg 1025 planeras att utföras nattetid under 2025.

Samtidigt inleder Trafikverket i slutet av oktober en ny granskning av vägplanen för två nya färjelägen mellan Yxlan och Blidö, anpassade för en lindragen vägfärja.