Jag bor stora delar av året i hus utan rinnande

vatten. Det innebär att en del kamrater inte vill komma och hälsa på. De tycker att det är lite äckligt med utedass och obekvämt utan dusch inomhus.

Sedan finns det dom som gärna kommer på besök och slösar på mitt vatten.

Jag har en stor militär mjölkkanna med kran. Den rymmer 30 liter vatten som ska användas för att dricka och laga mat.

Men många besökare tar med sig sina vanor från staden och tvättar händerna med dricksvattnet, spolar av bestick med vattnet från kranen och till och med vattnar blommorna med det.

Detta trots att jag har en fin tvättstation vid dasset och tre stora tunnor fyllda med regnvatten.

Sedan blir besökarna förvånade när vattnet i mjölkkannan plötsligt tar slut.

Då skickar jag dem till brunnen med två stålhinkar för att fylla på i kannan. Ett par sådana turer brukar höja deras medvetandegrad när det gäller att hushålla med vatten.

Men det är inte konstigt att folk slösar med vatten. I Sverige är vi bortskämda med nästan obegränsad tillgång på rent vatten till ett lågt pris.

– Svenskarna tar vatten för givet, säger Erik Karlsson på Svenskt Vatten.

– Priset är fortfarande väldigt lågt, men i framtiden kan även vatten bli en vara där vi känner av pris-höjningarna, tillägger han.

I skärgårdskommunerna kan man se början på den utvecklingen. Under 2020-talet har literpriset på vatten ökat kraftigt, även om det fortfarande är billigt.

Ute på öarna ökar användningen av vatten enormt under sommarmånaderna. Torra somrar som den här riskerar vattenkvalitén att försämras eller brunnarna att sina.

Den som inte har rinnande vatten lär sig snabbt värdet av vatten. Du måste hela tiden prioritera och tänka på din användning. Precis som vädret på en ö blir vattnet i ett hus utan vattenledning något väldigt konkret, som man varje dag måste förhålla sig till.

I övriga världen är vatten en bristvara. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten, och många fler har otillräcklig tillgång till sanitet.

Om ett par veckor är det dags för World Water Week i Stockholm. Forskare från hela världen samlas för att uppmärksamma den globala bristen på rent vatten och diskutera hur de ska medvetandegöra befolkningen i vår del av världen om bristen på vatten.

En bra början är att leva en period i ett hus utan rinnande vatten. Förutom att det ger en introduktion till värdet av vatten ger det också bra fysisk träning – samt träning i att minska på vår överdrivna renlighet med daglig dusch och byte av kläder.