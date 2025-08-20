Varnar för ökad risk på Strömmen

Kaptener på flera av Waxholmsbolagets båtar vittnar om ökad trafik i farvattnet i Stockholms innerstad.

– Jag upplever att risken för olyckor har ökat. Trafiken är ju inte reglerad på något vis, utan vanliga sjövägsregler gäller, säger Håkan Mannbrink, kapten på M/S Dalarö.

Utvecklingen av antalet båtar som rör sig i Strömmen har skett gradvis, och idag cirkulerar allt från turistbåtar till kanoter och kryssningsfartyg på Strömmen. Enligt flera befälhavare på Waxholmsbåtarna innebär detta en ökad mängd trafiksituationer som riskerar att resultera i olyckor.

– Jag har inga belägg för mina siffror, men det jag konstaterar är att trafiken åtminstone fördubblats under de senaste tio till femton åren. Det har blivit många fler aktörer som verkar här – sightseeingbåtar framförallt – och SL:s trafik fanns ju heller inte tidigare.

Utöver att aktörerna som rör sig i Stockholms ström har blivit fler med åren, så verkar även intresset för stadsbilden ha ökat.

– Något som är nytt på senare år är att Strömmas lite större båtar ibland åker in och vänder där på sina kryssningar, för att ge sina resenärer utsikt över slottet och så vidare.

Till följd av trafikläget bestämde sig Håkan Mannbrink för att lyfta frågan internt.

– Ibland smyger sig problemen sakta på, och det är lite där jag känner att vi har hamnat. Jag hade väl inte förväntat mig så mycket till svar, utan ibland måste man bara lyfta frågan för att få en diskussion.

Håkan Mannbrink har ingen uttänkt lösning på problemet, men framhåller att det finns några strategier som kan vara värda att diskutera.

– Har man inget ärende så kanske man inte ska få åka in där, även om det är tråkigt att begränsa såklart. I en del hamnar finns det ju vändzoner för större kryssningsbåtar också, eller avlysta områden för yrkestrafik. Man borde titta på detta innan det händer en olycka, säger han.

Irma Burmester