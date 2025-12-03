Vaxholm häver avtal med hemtjänstbolag med omedelbar verkan

Vaxholm stad avslutar hemtjänstutföraren Omsorgsproffsen uppdrag. Staden har anlitat bolaget sedan 2022 men nu har företaget blivit av med sin F-skattsedel, till följd av flera års uteblivna deklarationer. Företaget har heller inte betalat skatter och avgifter som de ska.

Omsorgsproffsen verkställande direktör uppger att det handlar om ett misstag. Att man glömt att ansöka om en ny F-skattsedel när den befintliga –tidsbegränsade – gått ut i slutet av november.

Men enligt uppgifter från skatteverket har man återkallat företagets F-skattsedel till följd av att Omsorgsproffsen inte inkommit med momsdeklaration för 2023 och 2024 samt inkomstdeklaration för 2024. Till följd av skatteskulderna har Kronofogden nu genomfört en utmätning och tagit tillgångar från företagets bankkonto, på över 1,2 miljoner.

Företaget har ett tjugotal kunder i Vaxholm som nu går över till kommunal hemtjänst.

– Kunderna kommer att informeras om vilka utförare det finns att välja på och kommunens hemtjänst i egen regi utför insatserna så tills de valt en annan utförare, man kan också välja att fortsätta med kommunens egen hemtjänst, säger Mats Ståhl Elgström, förvaltningschef socialförvaltningen.

Även Österåker som haft Omsorgsproffsen som utförare häver nu avtalet.

Skärgården har utan framgång sökt Omsorgsproffsen för en kommentar efter att uppgifterna framkommit från Skatteverket och Kronofogden. Företaget har fortfarande en skuld på 166 kronor till Kronofogden efter att man utmätt bankkontot. Huruvida Omsorgsproffsens anställda kommer att kunna få sina löner i slutet av månaden svarar inte företagets verkställande direktör på.